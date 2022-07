Dicen que quien prueba el hojaldre de Añasco querrá compartir su felicidad a dondequiera que vaya y, de eso pueden dar fe algunos soldados que estuvieron en Kuwait y hasta boricuas que han llegado a China con el delicioso bizcocho hecho a base de especias dulces.

La receta es el secreto mejor guardado en la familia de Bernadette Ortiz Ruiz, quien adquirió el negocio que inició su abuelo materno en 1948, tras comercializar la fórmula que aprendió en la panadería para la que trabajaba, propiedad de unos españoles.

“Yo comencé a conocer el proceso del bizcocho cuando estaba en escuela intermedia, que entonces, yo bajaba todos los días a la escuela y le llevaba un termo de café a mi abuelo en el negocio y entonces, cuando llegaba me interesaba el proceso, me quedaba un ratito a ayudar en lo que podía y después me iba para la escuela”, contó la dueña de Hojaldre Añasqueña.

“Lo que hacía era mirar a ver cómo trabajaba y siempre me llamó la atención. Yo decía que ese negocio era para mí y así mismo fue. Había (parte) de la familia que trabajaron con mi tío Federico Ruiz, con él trabajamos unos cuantos primos. Pero al final, quien se quedó con el negocio fui yo, porque básicamente no había nadie que lo siguiera y yo decidí quedarme”, sostuvo la fémina de 61 años.

La magia de los dulces que elabora Hojaldre Añasqueña, figura, precisamente, en el hojaldre, una masa versátil con la que confeccionan diversas creaciones. (Xavier García)

Así, Bernadette empezó una nueva era en el establecimiento que compró en la década del 90 y asegura que la experiencia ha sido “fabulosa”.

“Me encanta lo que hago. Todos los días me levanto con deseos de venir porque cuando sabes que haces algo que gusta y que la gente lo busca porque les gusta, lo haces con amor. Yo siempre pongo a Dios por delante. Llego todos los días a hacer mi trabajo y vivo el día a día”, relató.

Sin embargo, varias personas han tratado de copiar el producto, pero Ortiz Ruiz asegura que es “pura imitación”.

“Es una imitación porque no es el hojaldre añasqueño, com

o el mío, porque esto ha sido siempre una receta secreta de la familia. Yo llevo 32 años aquí”, insistió.

Para confirmarlo, Bernadette pone a prueba la variedad de postres que ha confeccionado, entre estos, cheesecake de hojaldre, bizcocho de zanahoria y hojaldre y donitas a base de hojaldre.

Desde hace 32 años, Bernadette está alfrente del negocio familiar, y desde entonces, ha sido la custodia de una receta que nació en el seno de su familia. (Xavier García)

Aunque reveló que lo más difícil de hacer fueron los brazos gitanos, pero lo logró.

“Como me gusta lo que hago, siempre estoy tratando de crear cosas nuevas y me he dado cuenta de que con esta masa lo que yo haga, sale. Entonces, me he dedicado a hacer diferentes postres y ahora mismo hago un cheesecake de hojaldre, bizcocho de zanahoria y hojaldre, bizcocho de hojaldre con guineo y nueces, bizcocho de novia de hojaldre, donitas de hojaldre”, detalló.

“El bizcocho ha llegado hasta Kuwait porque hasta los soldados han probado el bizcocho. Cuando vienen artistas y gente conocida el regalo para ellos es una canasta de hojaldre, eso no puede fallar. Llegó a la China”, agregó.

Cabe destacar que las creaciones de Bernadette siguen su propio curso pues hace unos años se reinventó para expandir su oferta mediante un establecimiento con el concepto de desayunos y almuerzos rápidos.

“Hace tres años, hicimos el concepto de desayunos y almuerzos rápidos como hamburguesas, quesadillas, ‘wraps’ de pollo, y, el desayuno lo hacemos para todo el día”, expresó.

“

Tanto ha sido el arraigo de estos dulces, que se han tornado un ícono gatronómico del pueblo. (Xavier García)

Aquí viene gente de todas partes, inclusive, también me piden el bizcocho desde afuera y hacemos envíos. Ahora mismo tengo seis empleados. Pero tenemos planes de expansión y de seguir creando. Tenemos interés de exportar, cada cosa llegará en su momento dado”, finalizó.

La confitería Hojaldre Añasqueña está ubicada en la calle 65 de Infantería #56. Para información, puede llamar al (787) 826-8882.

