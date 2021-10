Moca - El sonido de las máquinas a todo vapor, evidencia la intensa producción que se realiza en la fábrica de embutidos Segarra’s Sausage, en el barrio Voladoras, de Moca.

Por más de 27 años la empresa se ha destacado por su oferta de calidad, sabor y frescura, gracias a sus 14 productos libres de preservativos, sazonados con sal y ajo molido, entre los que figura la longaniza de cerdo, butifarra, salchicha italiana dulce, longaniza de pollo, longaniza de cerdo y pollo, butifarra de pollo, longaniza de pavo, jamones y masitas de carne.

“Nuestro producto es fresco, porque trabajamos a diario a base de inventario. Si no se necesita el producto, no lo hacemos para almacenar ahí. Tú no vas a ver aquí un producto de más de cinco o siete días antes de salir a las tiendas”, aseguró Carmen Salcedo Nieves, quien opera la fábrica junto a su esposo, Luis Vázquez, desde 1994.

Vázquez fue dueño de la carnicería La Reina de la Carnes en San Sebastián, de donde Obdulio Segarra, fundador de Segarra’s Sausage, era fiel cliente. Tras una oferta de Segarra, Vázquez decidió comprar la fábrica y dejar la carnicería, detalló la propietaria. Actualmente, el hijo mayor de los dueños, Gabriel Vázquez Salcedo funge como presidente de la corporación.

No dan abasto

La fábrica produce diariamente 2,800 libras de embutidos, aproximadamente. Tanta es la demanda, que a veces no dan abasto por falta de mano de obra. Por eso, la empresa –que opera con 21 empleados– tiene plazas disponibles en las áreas de Ventas, Producción y choferes.

Carmen Salcedo Nieves es la propietaria de Segarra’s Sausage junto a su esposo Luis Vázquez. (Xavier García)

“De hecho, desde la pandemia para acá hemos trabajado mucho más –por la demanda– no hemos parado”, dijo Salcedo Nieves, quien explicó además que debido a los pocos mataderos que hay en la isla, mayormente utilizan carnes provenientes de Estados Unidos y Canadá.

La fórmula del éxito, afirma Salcedo Nieves, ha sido una combinación de factores.

“Lo atribuimos primeramente a Dios, a nuestros empleados y a nuestra familia. También la frescura, el rico sabor y calidad de nuestros productos, que brindan un complemento para nutrir al paladar boricua en cualquier ocasión. Además, los precios son sumamente competitivos para que sean de beneficio de todos nuestros clientes. Estos elementos resumen lo que ha hecho que nuestra compañía haya tenido una gran acogida por parte de los consumidores puertorriqueños durante tantos años”.

La marca Segarra’s Sausage –principal auspiciador del equipo de las Explosivas de Moca del Baloncesto Superior Femenino– está disponible en las principales cadenas de supermercados y tiendas de alimentos de la isla.