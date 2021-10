La chispa espontánea que impartieron las artistas Deddie Romero y Didi Romero en la plaza pública José de Quiñones en Moca, inspiró una ola de carcajadas y aplausos en el público que acudió al evento Somos Puerto Rico.

Allí, madre e hija se confesaron en una conversación amena al contestar preguntas de la periodista Rosalina Marrero Rodríguez durante la entrevista en vivo “Café en la Plaza”, donde destaparon interioridades de una relación que ahora se transforma en un reto profesional.

Es que Deddie se encargó de manejar la carrera artística de su talentosa hija y entre broma y broma, demostraron lo acopladas que están en ese nuevo rol.

“Yo soy quien le manejo su carrera, en otras palabras, yo soy quien le administro los chavos. No, es mentira”, dijo la madre que en sus inicios fue bautizada con el apodo de “La Salserita”.

“Yo no te administro los chavos… yo te pago, porque después la gente dice: ‘Tú eres como tu mamá, que vivía de ti’”, agregó la multifacética artista, hija de la percusionista Sonia López.

El evento "Un cafe en la plaza", del proyecto Somos Puerto Rico, se efectuó desde la plaza del pueblo de Moca, con Deddie y Didi Romero en una charla con la periodista Rosalina Marrero Rodríguez. Xavier Garcia / Fotoperiodista (XAVIER GARCIA)

Mientras que Didi, relató que, en un principio, esa relación de madre y manejadora fue difícil, pues el reto era evitar mezclar el lazo familiar con el trabajo.

“Pero se buscó un ‘happy medium’ y nos acostumbramos. Pienso que es lo mejor porque cuando se trata de alguien que maneja tu carrera, que te quiere guiar hacia el camino correcto, tienes que buscar a alguien en quien puedas confiar. Y ¿quién mejor que mi mamá?”, resaltó la joven cantante.

El talento de Dieudonné Acevedo afloró a temprana edad, por lo que resultó fácil intuir que la niña llegaría lejos en la música.

“Yo soy sumamente severa con el talento de la gente. Si no tienes talento, no te voy a decir: “Tienes talento’, para que hagas el ridículo. Ella desde chiquita, me acuerdo que le ponía todas las películas de Disney, y lo primero que noté en ella fue que era sumamente afinada”, recordó.

“Yo dije: ‘Ella va a ser buena cantante’, porque lo primero que tiene que tener un cantante es buen oído porque eso no lo compras en la farmacia. Así que cuando ella me dijo a los dos años que quería salir en todas las loncheras y las libretas de los niños de Puerto Rico, yo dije: ‘Ella va a echar pa’ lante’. Desde ahí dijo: ‘Quiero ser artista’. Y yo dije: ‘Pues, vamos a llevarla por el camino de que sea artista”, afirmó.

De otra parte, las artistas relataron su experiencia en cuanto a las comparaciones que hace la gente, cuando al saludar, lo primero que expresan es: “Tú eres la hija de…’.

“Yo también tuve esa experiencia, al igual que mami tuvo la experiencia de ser la hija de Sonia López. Yo soy hija de Deddie Romero. Al principio de querer hacer mi propio nombre, era ‘tricky’ porque me ponían en esa categoría. Ahora, de adulta, ¿qué hay de malo con eso? ¿Me entiendes? Pues ser hija de Deddie Romero pues, super duro. Deddie Romero es una jeva, yo no sé ustedes”, resaltó Didi.

“Ahora de hecho, en mis redes sociales dicen: ‘Tú eres la mamá de Didi’. Algunas veces, otras personas dicen: ‘Tú eres la hija de Deddie Romero”, acotó.

Asimismo, Didi explicó su decisión de estudiar Teatro Musical en los Estados Unidos, resultado que pudo demostrar en la producción “In the Heights”.

“Quise estudiar teatro musical, aquí en Puerto Rico que es impresionante el talento musical, que la gente no lo ve. Aquí hay mucho talento para teatro musical, pero, lamentablemente los recursos no están. Pero, me alegra que poquito a poco se está viendo ese talento y ese interés de querer hacer más teatro musical en Puerto Rico porque el talento está”, manifestó.

“Yo me quise ir a Nueva York para estudiar teatro musical porque esa es la capital del entretenimiento… ahí está Broadway, ahí están todos los cantantes y yo desde bien chiquita, siempre me vi en Nueva York, me enamoré de esa ciudad”, añadió.

Regresa el musical “In the Heights” en enero

Su visita se prolongó tras la pandemia del COVID-19, lo que no le vino mal pues catapultó una serie de oportunidades que le abrieron otras puertas en la Isla.

“En realidad, llegué a Puerto Rico para estar ‘In the Heights’ y luego llegó la pandemia y me quedé aquí. Gracias a Dios que me quedé aquí, porque no hubiera conseguido las oportunidades que tengo ahora”, sostuvo.

“Pero sus planes son regresar a Nueva York. La llamaron recientemente para dos audiciones más. Si ella está acá es mucho más complicado”, ripostó su madre al revelar que “In the Hights” regresará en enero del 2022.

“Lo que ella quiere es trabajar en Broadway y se le da muy bien y se preparó para eso. Hay un entrenamiento particular que mucha gente no lo sabe, pero para trabajar en Broadway tienes que entrenarte. La razón por la que tienes que entrenar es porque tienes que educar la voz porque son tantas funciones… en Broadway el único día libre son los lunes. Así que tienes que tener la voz en una condición óptima y poder estar cantando, bailando y hacer ese mismo performance durante seis noches consecutivas”, detalló.

“La forma física en que debes tener tu garganta es un entrenamiento. Creo que a ella se le da muy bien. Eventualmente quiere hacer cine que también va a poder lograr. Estuvo audicionando para la serie de Netflix de Selena, y llegó casi a las finales”, subrayó.

De hecho, Didi hace un homenaje a Olga Tañón que se presentará en el próximo especial del Banco Popular.

No obstante, el posible regreso a los escenarios no parece estar en los planes de Deddie Romero, pues confesó que para eso necesitaría volver a entrenar.

“Honestamente no tengo el tiempo”, resaltó.

Sin embargo, es posible que madre e hija se envuelvan en un proyecto que puedan presentar sus talentos a través de un podcast.

“Ella lleva detrás de mí porque quiere que hagamos un podcast juntas, pero llevamos dándole forma a ese proyecto, el nombre, el logo, soy bastante sistemática. Creo que se va a dar chévere, porque son dos generaciones, la perspectiva de ella, de esta generación y la perspectiva mía desde otra generación”, manifestó la conductora del programa mañanero de “La X”.

Otro proyecto que contempla la cantante, quien pronto celebrará sus 57 primaveras, está relacionado al servicio social.

“Hay unos proyectos, me gusta el servicio social. Creo que tenemos que de alguna manera aportar y ayudar al país a echar para adelante. Hay un proyecto que se está cuajando, bien bonito, con una persona pública que también se ha dado a la tarea de ayudar a la gente y estoy dándole vueltas a ver cómo lo puedo manejar. De dónde saco tiempo”, concluyó.