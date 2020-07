Romance, comedia y acción son algunos de los géneros de las 25 producciones que respalda el Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica (PDIC) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), y cuyas inversiones en la isla serán aproximadamente $148 millones, anunció el secretario del DDEC, Manuel A. Laboy Rivera.

“Este segundo semestre del año cuenta con una robusta lista de producciones que filmarán bajo las estrictas medidas de distanciamiento y protección ante la propagación del COVID-19. Esta veintena de proyectos generarán unos 2,951 empleos, totalizan unos 1,465 días de grabación y 1,643 noches de hotel”, detalló Laboy.

“A diferencia de otros años, nueve de estas producciones se aprobaron bajo el Código de Incentivos y el resto bajo los parámetros que establece la Ley 27 Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico. Durante los pasados tres años trabajamos como equipo para crear las mejores condiciones que incrementen la filmación de producciones, ya sean largometrajes, cortometrajes, series o programas, entre otros”, agregó el funcionario.

Entre los proyectos apoyados por el PDIC se destacan películas, series y programas de televisión como: En Agua, Dama de Las Camelias, Soltice, Spicy, Midnight at Switchgrass, Hombres de Cuello Blanco, Sin Escape, Todo por Amor, Road to Bella, Sonido Bestial, Gina Yei, YSUG Live, Leo From Toledo e Historias del Rey, entre otros.

El secretario del DDEC señaló que bajo el nuevo Código de Incentivos se permitirá que proyectos fílmicos tengan acceso de crédito contributivo de hasta 40 por ciento de gasto para residentes y se añade un 15 por ciento adicional sujeto al cumplimiento de varios parámetros, para un total de 55 por ciento de gastos a residentes, más un 20 por ciento adicional por concepto de pagos a no residentes.

Por su parte, el director del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica (PDIC), Pedro Piquer Henn, resaltó “la pandemia del COVID-19 atrasó entre 7 y 10 proyectos que iban a comenzar su rodaje durante el período de marzo a junio y esto ocasionó un fuerte impacto económico. Entendemos que, con los proyectos ya endosados y listos para rodar, además de la nueva inversión estimada para este año fiscal que acaba de comenzar, el futuro inmediato de la industria cinematográfica de Puerto Rico se proyecta muy positivo”.