La Asociación Hecho en Puerto Rico (AHPR) reconoció este año a 15 empresas puertorriqueñas con los premios Excelencia en Calidad, por estas haberse distinguido con sus productos y servicios durante el pasado año de la pandemia del COVID-19

El evento, celebrado en el Coca Cola Music Hall, del Distrito de Convenciones de Puerto Rico, contó también con la participación de funcionarios de gobierno, quienes compartieron con los socios de la AHPR su visión sobre las oportunidades para el sector empresarial.

“En un año en el que como país hemos enfrentado grandes retos, para nosotros reconocer la labor y la excelencia de cada una de estas empresas es lo que representa nuestra labor. Cada uno de los premiados han aportado grandemente al desarrollo de nuestra isla”, expresó la presidenta de la AHPR, Aysha Issa, quien revalidó por el próximo año.

PUBLICIDAD

La firma de corretaje de seguros Fulcro Insurance, así como Wapa TV, se alzaron con los premios del presidente, que es uno de entera selección y prerrogativa de la presidenta de la Asociación.

El premio Antonio R. Barceló, Empresario Emeritus, que se otorga a ese empresario puertorriqueño con una destacada trayectoria empresarial, fue para Antonio Rodríguez Zamora, de Borinquen Biscuits Corporation, empresa familiar con más de 150 años de trayectoria elaborando galletas de soda y dulces.

Mientras, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, hizo entrega del premio Empresa Manufacturero Minoritario Puerto Rico MBDA Center a Caribbean Sign Supply Manufacturers Inc.

Este año se recibió una diversidad de nominaciones para la categoría de innovación y, por primera vez, se decidió otorgar tres reconocimientos en manufactura, alimento y tecnología, para Valero Inc., Suiza Dairy Inc., y Evertec, Inc., respectivamente.

También se incluyó un nuevo premio a Influencer del Año, siendo Frances Estrada, de The Pecking Order, quien fue reconocida por potenciar y resaltar a cientos de negocios a través de plataformas digitales.

La Universidad de Puerto Rico fue reconocida con el Premio a la Institución Universitaria, por ser esta el principal centro de desarrollo de investigaciones, innovaciones y formación de emprendedores en Puerto Rico.

Los Premios Excelencia en Calidad reconocen individuos y empresas por sectores e industrias. El comité de premiaciones estuvo compuesto por María Félix, de Able Sales; Francisco Oramas, de Indulac y; Teresa Berríos, directora del Puerto Rico MBDA. La evaluación de los nominados se basó de factores como volumen de negocio anual, tiempo en el mercado, certificaciones obtenidas, crecimiento, inversión e impacto económico, entre otros.

PUBLICIDAD

Otros galardonados fueron: Empresas La Ceba con el Premio a la Agroindustria; Campolor, Inc. con el Premio a la Empresa Manufacturera del Año; y Cervecera de Puerto Rico con el Premio a la Empresa Exportadora.

Además, el Premio Excelencia en Calidad Servicio fue para Assertus Holdings, LLC; el Premio Excelencia en Calidad a Producto Alimento se lo llevó Puerto Rico Coffee Roasters; y con el Premio Excelencia en Calidad a Producto No Alimento se alzó Evoluzione Group/Löfte Natural Care.

De otro lado, durante el foro, el secretario designado del Departamento de Desarrollo y Comercio, Manuel Cidre, dijo que existe una gran oportunidad para crear actividad económica distinta a la que hay en Puerto Rico, lo que podría propender a la creación de empleos, la retención de profesionales en el país, ocupar los espacios vacíos, aumentar las exportaciones y sustituir importaciones. “Se trata de globalizar la industria local”, expresó Cidre.

“(Hay que) convertir la empresa local y hacer que se eleven más allá de la frontera puertorriqueña. Como país tenemos que crear conciencia y no permitir que el dinero que recibimos simplemente se convierta en actividad económica. La actividad económica tiene caducidad. Pero si los convertimos en una riqueza interna, cuando pasen 10 años, Puerto Rico va a estar mucho más sólido, sustentable y preparado para eventos similares a los que hemos pasado estos años. Puerto Rico no merece menos, tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hemos demostrado”, agregó Cidre ante los socios de la AHPR.