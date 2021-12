El sector de restaurantes vuelve a recibir otro golpe en menos de una semana, pues el gobernador Pedro Pierluisi acaba de ordenar la reducción del aforo a 50% en los negocios de comida, a partir del jueves, 30 de diciembre.

De inmediato la Asociación de Restaurantes (ASORE) reaccionó expresando su molestia y rechazo a la directriz gubernamental. “Una vez más se toma una decisión contra la industria de restaurantes sin sentarse a la mesa con nosotros. Definitivamente, no estamos de acuerdo en nada con bajar el aforo a 50%”, expresó Mateo Cidre, presidente electo de ASORE.

Cidre advirtió que esta decisión de Pierluisi representará una reducción de 50% en la jornada de los empleados del sector, quienes verán mermar sus ingresos. Indicó que aunque en el área metropolitana todavía hay problemas para reclutar personal, en el resto de la isla los negocios de comida ya han podido reclutar su plantilla, y ahora tendrán que bajarle las horas de trabajo.

“Hace tres semanas teníamos 1.3% de positividad y la industria de restaurantes operaba exactamente igual. Hay que ponerle el punto a las íes… el problema está en las aglomeraciones que hemos visto en semanas recientes”, aseveró el empresario, dueño de Sobao by Los Cidrines.

Advirtió que esta nueva OE lo que provocará es que la gente decida que, en vez de compartir en un restaurante, se reunirán con familiares y amigos en sus casas, “donde no hay protocolos, no hay mascarillas, distanciamientos ni nada”.

“Somos la única jurisdicción americana con 50% de aforo. Esto no es un problema de una industria, es un asunto de todos”, expresó Cidre, quien comentó que la vacunación con las tres dosis es lo que va a salvar al país.

Agregó que hay muchos comerciantes cansados y frustrados, quienes podrían desistir de continuar operaciones, lo que agravaría aún más la recuperación del sector, y por ende de la economía.

De otro lado, con relativa calma y pocos inconvenientes fluyó la operación en los “food courts” hoy el lunes, primer día de la Orden Ejecutiva (OE) 2021-081, que exige que los negocios de comida le requieran a los clientes la prueba de vacunación antes de atenderlos.

“Es un día de adaptación total. Algunos se molestaron y otros se fueron porque no tenían el Vacu ID. Esto es algo nuevo, pero yo te diría que de cada 10 personas, dos se molestan, una se va, y siete se quedan”, manifestó Miguel González, vicepresidente senior de Operaciones de Empresas Caparra, compañía dueña de San Patricio Plaza en Guaynabo.

González indicó que hubo clientes que preguntaban por qué les pedían prueba de vacunación, pues al parecer no se habían enterado de la puesta en vigor de la nueva OE. Pero, por lo menos, ayer, no hubo grandes filas en los negocios de comida. “No ha habido filas extraordinarias. No sé si es porque aún estamos de vacaciones y no hay tanta gente en la hora de almuerzo”.

En términos generales, el ejecutivo se mostró complacido con la reacción de los clientes a la OE. “Para ser el primer día, no estuvo mal. Va a ir mejorando, según la gente se acostumbre. Nuestros invitados son gente buena, educada y siguen las reglas. Son especiales”, comentó González.

En Plaza Las Américas tampoco hubo contratiempos. “Fluyó normal para ser lunes. Como siempre, hubo gente que preguntó, pero los comercios les orientaban y explicaron por qué pedían la evidencia de vacuna”, sostuvo Carlos Ayala, portavoz del centro comercial.

Explicó que la empresa colocó letreros en varios de los accesos a La Terraza que recordaban al cliente que la nueva OE requería mostrar la prueba de vacunación, por lo que le recomendaban tenerla a la mano. Además, cada 20 minutos el mall anuncia por los altoparlantes de La Terraza un recordatorio sobre la directriz gubernamental.

Ayala indicó que en Plaza del Caribe en Ponce también colocaron letreros en las entradas al food court y tampoco hubo contratiempos.

“Esto crea un poquito de atraso en la fila porque tienes que hacer la pregunta adicional y te tienen que enseñar la evidencia. Pero no es nada complicado”, aseveró el empresario Jorge Alberto Rodríguez Lockwood, de La Parrilla Argentina.

Previo a la OE, la cadena ya había empezado a requerir la prueba de vacunación en sus restaurantes “free standing”. “Hubo personas que no estaban vacunadas y no se les pudo atender. Pero yo creo que la gente ya se va acostumbrando (a presentar evidencia de vacunación), agregó Rodríguez Lockwood.

Mientras, en las cadenas Burger King y Firehouse Subs operaron con normalidad. “Al momento nada inusual”, dijo Daniel Pérez, vicepresidente de Mercadeo de Caribbean Restaurants.

Asimismo, Felipe Pérez, presidente de El Mesón Sándwiches, dijo que continúa operando al 50% y no ha tenido contratiempos solicitando la prueba de vacunación.