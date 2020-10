La Bolera Caribe, en Ponce, despidió a todos sus empleados esta semana, tras mantener el local cerrado desde el pasado 16 de marzo, a tono con las restricciones establecidas por el gobierno durante pandemia de COVID-19, y no saber a ciencia cierta cuándo podrán reabrir.

El negocio, que ubica en el barrio Coto Laurel y figura como una de las propiedades de la empresa Sucesión J. Serrallés Second Inc., entregó cartas de terminación de empleo a todo su personal. Las cartas tienen fecha del pasado lunes, 16 de octubre y están firmadas por José Ortiz Zayas, presidente de Desarrollo e Inversiones del Sur, que es parte de Sucesión J. Serrallés Second Inc.

Hoy, Desarrollo e Inversiones del Sur confirmó los despidos en declaraciones escritas, a la vez que descartó que el cierre de la bolera sea permanente.

“En el día de ayer los empleados recibieron una carta de terminación de empleo, ya que desconocemos cuándo podremos operar nuevamente; la carta no implica que la bolera cerrará permanentemente”, expone la comunicación, firmada por Ortiz Zayas, en la que recuerda que la última orden ejecutiva del gobierno mantuvo la prohibición de operar este tipo de salas de juegos.

“Una vez las boleras sean incluidas en la orden ejecutiva con permiso para abrir, se evaluará el proceso siguiendo los protocolos oficiales y legales”, agrega el portavoz en sus declaraciones, en las que no dice cuántos empleados tenía el negocio antes de cerrar hace casi ocho meses.

En su página web, Bolera Caribe indica que cuenta con 24 canchas de bolear, puntuaciones registradas automáticamente, dos salones para eventos, un restaurante, una tienda de equipos y accesorios de bolos y seis televisores LCD para proyectar eventos deportivos, películas o videos musicales.