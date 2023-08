La cadena de restaurantes de comida rápida Burger King donó $600,000 a 10 organizaciones sin fines de lucro. Estas donaciones fueron fruto de la generosidad de los clientes y asociados que aportan en las alcancías de cada uno de los restaurantes.

Las organizaciones beneficiarias fueron Enactus, P.E.C.E.S., Centro Sor Isolina Ferré, United Way, SER de Puerto Rico, Hermanas Dominicas de Fátima, Boys and Girls Clubs of PR, Para La Naturaleza, Hospital del Niño y el Centro Ayani, según destacaron en un parte de prensa.

“Estamos sumamente agradecidos con los invitados que hacen su aportación día a día. Este logro es fruto de la generosidad y apoyo, cuya participación activa hizo posible la entrega de este significativo donativo. Nos llena poder dar la mano a las personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad y contribuir a mejorar nuestro país día a día. Parte de nuestro compromiso es seguir apoyando a organizaciones que trabajan incansablemente por el bienestar de nuestra sociedad y las necesidades de nuestros asociados. Esta contribución es posible gracias a la gentileza de nuestro pueblo”, expresó Carlos J. Morell, presidente y COO de Burger King.

En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, los fondos se distribuyeron de manera equitativa entre estas entidades que contribuyen al fortalecimiento de las comunidades y la mejora de la calidad de vida de los residentes de Puerto Rico. Con esta donación, Burger King reafirma su compromiso de colaborar con estas entidades para crear un impacto positivo duradero.

De otra parte, la empresa hizo una aportación de $70,000 a sus asociados para asistir a los que estén estudiando o tengan hijos en la escuela o universidad. Estos recibirán un reembolso para apoyar sus gastos académicos.