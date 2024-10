Candidatos a la gobernación prometen atender la crisis de energía y adoptar el impuesto mínimo global

“Es un diálogo que hay que generar. En enero de 2025, esto (el IMG) va a empezar a aplicarse y debemos discutir cómo podemos ser competitivos y permitir que las industrias en Puerto Rico se queden con mejores condiciones y menos gastos operacionales. No se trata de eliminar decretos o convenios actuales. Se trata de modelos de transición a lo que va a ser ese nuevo sistema de un impuesto global”, afirmó Dalmau.

Un sistema eléctrico

“La realidad es que LUMA, en dos años, no ha podido resolver el problema y yo no creo que lo vayan a arreglar. Conociendo la realidad del sistema eléctrico, creo que Puerto Rico debe abrirse a más de un operador, buscar más de un operador”, dijo González a preguntas de la prensa.

“Una de esas opciones es que se pueda hacer regionalizado. Tenemos varias industrias locales que pudieran elevarse a ese reto, o hacer cooperativas o hacer consorcios. No voy a adelantarme porque para eso tienen que pasar las elecciones. Cada región es distinta, los problemas en cada región son distintos y uno debe propiciar la competencia”, dijo González.

“Cuando escucho personas que cuestionan que la decisión correcta no es la cancelación del contrato, me tengo que preguntar si tienen en el corazón un alambre de púas o no viven las necesidades que el país vive. En mi caso, es una decisión que voy a llevar a las últimas consecuencias”, afirmó. “Tengo un plan que garantiza la continuidad del servicio y que la sustitución sea un proceso ordenado”, dijo Ortiz.