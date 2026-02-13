Opinión
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Casi 400 quiebras se han radicado en Puerto Rico durante el primer mes del año

Del lado comercial, los salones de belleza y restaurantes fueron los sectores que más se acogieron a la bancarrota

13 de febrero de 2026 - 6:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los salones de belleza reabrieron este martes tras la entrada en vigor de la nueva orden ejecutiva que permite su reapertura.
Los sectores con el número mayor de quiebras fueron los salones de belleza, contadores, panaderías, restaurantes y cafeterías. (neidy.rosado@gfrmedia.com)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Puerto Rico cerró el primer mes del año con 397 radicaciones de quiebra, de las cuales 360 correspondieron a individuos y 37 a comercios.

Así lo revelaron estadísticas recopiladas por el Boletín de Puerto Rico, que encontró que el total de casos radicados en enero representó una caída interanual de 12.2% respecto al mismo periodo en 2025.

No obstante, el número se mantuvo por encima de enero de 2024, cuando los casos de bancarrota ascendieron a 373.

De los 397 casos, la mayoría -250- se radicaron bajo el Capítulo 13, que permite una reorganización de deudas y conservar los bienes a los individuos que las radiquen.

Mientras, se radicaron 143 casos bajo el Capítulo 7, que provee para la liquidación y la venta de bienes para pagar a los acreedores, y apenas cuatro bajo el Capítulo 11, que permite la reorganización de acreencias de individuos y comercios.

En el caso de las quiebras comerciales, el número mayor de casos se radicó bajo el Capítulo 13, de acuerdo con los datos consultados por este diario.

Los sectores con el número mayor de quiebras fueron los salones de belleza, contadores, panaderías, restaurantes y cafeterías.

De acuerdo con el Boletín de Puerto Rico, el monto total de la deuda reclamada ascendió a $42 millones. De ese total, que reflejó una caída de 37% respecto a enero de 2025, $21 millones corresponde a deuda no asegurada y $20 millones a deuda asegurada.

Respecto los pueblos donde más se reportaron declaraciones de bancarrota, los datos muestran que San Juan y Ponce registraron aumentos interanuales, mientras que Bayamón, Carolina y Caguas mantuvieron niveles similares al año anterior.

En 2025, se radicaron 5,939 peticiones de quiebra, lo que representó un aumento de 4% en relación al 2024.

Los negocios que más se acogieron a la quiebra durante el año pasado fueron los restaurantes, seguidos por negocios asociados al sector de la salud y los servicios.

De todas las peticiones de bancarrota radicadas en 2025, la más grande fue la quiebra del Hospital del Maestro, con una deuda declarada de casi $40 millones.

José Orlando Delgado Rivera
