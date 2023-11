Nota de la editora: regístrate aquí para recibir en tu correo electrónico el newsletter “A fin de cuentas”, en el cual encontrarás el análisis de los temas más importantes de Negocios.

A un día de la fecha límite para solicitar una exención en el pago del bono de Navidad, unos 96 patronos ya pidieron autorización para no pagar la bonificación de fin de año a sus empleados.

Según informó el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), de las 96 solicitudes recibidas hasta ahora, ya han aceptado eximir del pago del bono a 90 empresas. Estas 90 eximidas significan que 13,812 empleados no tendrán su bono de Navidad. Las solicitudes restantes, al menos una fue denegada, otras están bajo análisis y a cuatro patronos se les ordenó pagar el bono de manera parcial.

La agencia recibió más de 300 solicitudes el año pasado. Sin embargo, el número de solicitudes recibidas hasta ahora podría aumentar significativamente a partir de este jueves, fecha límite para solicitar la exención. La agencia evalúa, además, las solicitudes que reciba por correo, siempre que tengan un matasello con la fecha de este miércoles, 30 de noviembre.

En el caso de las cuatro empresas que no recibieron el permiso para dejar de pagar el bono, se trata de comercios que dijeron no tener liquidez para pagar el bono de Navidad, pero un análisis del DTRH a las finanzas de estas empresas arrojó lo contrario. En estos casos, las empresas pagan un bono que no exceda el 15% de las ganancias del patrono. Entre estas empresas, hay 1,399 empleados que recibirán un bono menor al esperado.

El año pasado, según informó El Nuevo Día, la lista final de patronos que no pagaron el bono de Navidad llegó a 333.

Por su parte, el secretario del DTRH, Gabriel Maldonado González recordó en comunicado de prensa que la fecha límite para pedir esta exención es hasta el jueves, 30 de noviembre.

“Le recordamos a todos los patronos privados que el plazo para someter las solicitudes de exención al pago del bono de Navidad vence este jueves. Es fundamental que completen el proceso antes de la fecha límite establecida sometiendo la petición en cualquiera de nuestras oficinas del Negociado de Normas del Trabajo ya sea de manera presencial o vía correo postal. De esta forma, podrán ser evaluadas con la rigurosidad que requieren para que las empresas sean notificadas sobre la determinación y realicen los ajustes necesarios teniendo siempre informados a sus empleados sobre este proceso”, aseguró Maldonado-González.

¿De cuánto es el bono?

Según explicó el DTRH, los empleados contratados antes de enero de 2017 recibirán un bono equivalente al 6% del total del salario devengado. Esto para los patronos con 16 empleados o más.

Las empresas con menos de 15 empleados, pagarán un bono equivalente al 3% del total del salario devengado a todos los empleados contratados antes del 26 de enero de 2017.

En cuanto a los empleados contratados luego de enero de 2017, las empresas con 21 empleados o más deben conceder un bono equivalente al 2% del total del salario devengado hasta un bono máximo de $600.

Los empleados contratados a partir del 26 de enero de 2017 recibirán un bono de 2% del salario devengado hasta $300.