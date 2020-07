“Yo soy una coquí en la redacción del Times”.

Así se describe la periodista puertorriqueña Charo Henríquez, quien fue nombrada esta semana como jefa de Desarrollo y Soporte de la redacción del prestigioso periódico estadounidense The New York Times.

Henríquez, la única mujer latina jefa de sección en la organización, comenzó a trabajar allí en 2017 como editora senior del equipo que ahora se transformó en la división a la que fue nombrada como jefa.

Explicó que su rol se enfoca en el desarrollo de capacitaciones y entrenamientos de los reporteros y editores de The New York Times, con la intención de que estos cuenten con las destrezas necesarias para conectar mejor con las audiencias. La boricua también trabaja con los equipos de tecnología que construyen las herramientas digitales.

“Todo lo que se hace en el Times gira en torno a la excelencia editorial y mientras mejores recursos tengan nuestros periodistas, mejor es ese resultado. Así que podemos seguir innovando porque los periodistas y editores tienen las herramientas y recursos que necesitan para hacer el mejor periodismo”, expresó la periodista natural de San Juan.

Por ejemplo, en los últimos 18 meses han capacitado a más de 60 editores y reporteros en destrezas de manejo de datos en el periodismo utilizando herramientas como Google Sheets, entre otras.

Henríquez, parte de un reducido grupo de boricuas que laboran en el periódico, dijo que la transformación de su equipo de unos 25 periodistas se produjo para remarcar su permanencia y compromiso con la capacitación del personal.

“Ninguna redacción cuenta con un equipo de la estructura como la que tenemos nosotros, aunque sí existen personas a cargo de estos procesos en las redacciones”, resaltó al indicar que en GFR Media, el grupo que publica El Nuevo Día y Primera Hora, se desempeñó como editora de Innovación luego de trabajar por varios años como reportera y editora.

Sobre a qué responde el establecimiento de su sección, señaló que el periodismo digital no es nuevo para The New York Times, pero que fue en 2014 cuando el medio de comunicación identificó la necesidad de capacitar a sus reporteros en esta vía.

El honor de planificar para el futuro

Henríquez describió como un “honor” la oportunidad de laborar en The New York Times, así como participar en la construcción del futuro del periódico.

“Ha sido un proceso bien bonito no solo conocer el funcionamiento de esa redacción, sino conocer también los valores periodísticos y seres humanos que trabajan allí”, estableció.

Resaltó que vive orgullosa de sus raíces educativas y profesionales en la Universidad del Sagrado Corazón (USC), en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras y, posteriormente, trabajando en GFR Media.

“Mis primeros 18 años de carrera fueron en El Nuevo Día. Ahí tuve la oportunidad de desarrollarme como periodista en un pedazo del mundo y la industria donde había que aprender de la tecnología mano a mano con el desarrollo del periodismo”, recordó la periodista al reconocer que no puede ocultar su orgullo de ser periodista.

Preguntada sobre cómo ve el futuro de la redacción de The New York Times, dijo no se aleja de lo que es la esencia del ejercicio del periodismo. Ante eso, estipuló que los medios de comunicación no pueden innovar por innovar.

“El futuro del periodismo, es el pasado y presente del periodismo. Los centros de las operaciones periodísticas tienen que ser el rigor y los valores periodísticos. Las plataformas van a cambiar, las formas en la que llegamos a la gente van a cambiar, pero la misión periodística continúa y siempre tiene que ser el centro”, acotó.