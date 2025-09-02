Claro abre nuevas tiendas en Bayamón, Guaynabo y San Sebastián

Claro Puerto Rico abrió recientemente tres nuevas localidades para facilitar las transacciones que realizan sus clientes y en respuesta al crecimiento sostenido del mercado de telecomunicaciones en la isla.

Las nuevas tiendas de la proveedora están ubicadas en el centro comercial River Town Plaza en Bayamón, en la carretera PR-119 de San Sebastián, y además, se habilitó un kiosko en la instalación militar Fort Buchanan, en Guaynabo, ampliando así la red de puntos de venta de la compañía.

En las nuevas instalaciones, cuya inversión no fue revelada, los clientes podrán realizar todas las gestiones relacionadas a servicios de telecomunicaciones, incluyendo la adquisición de dispositivos, la activación del servicio de internet de fibra óptica, la suscripción a planes de cobertura y la compra de accesorios.

“En Claro seguimos creciendo y acercándonos más a nuestros clientes. Esta expansión responde no solo al aumento en la demanda de nuestros servicios, sino también a nuestra visión de facilitar que cada cliente pueda acceder a nuestras soluciones de forma conveniente, sin importar dónde se encuentre”, informó Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro Puerto Rico, en un comunicado de prensa.

El ejecutivo agregó que las nuevas tiendas “son solo el inicio de un plan que contempla más localidades en los próximos meses”.

La tienda de River Town Plaza en Bayamón abre de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

En San Sebastián, la tienda en la PR-119 ofrece servicio, de lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.