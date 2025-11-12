Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 05:17 PM
S&P 500
6843.53
-0.05%
·
Dow Jones
48254.85
0.68%
·
Nasdaq
23362.89
-0.45%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Claro estrena en Caguas un centro de servicio al cliente con servicarro

La proveedora aprovechó la inauguración para lanzar su nueva campaña navideña al son de plena

12 de noviembre de 2025 - 12:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El nuevo CAC con servicarro está en el estacionamiento de Plaza Centro, en Caguas. (Suministrada)
Sharon Minelli Pérez
Por Sharon Minelli Pérez
Periodista de Negociossharon.perez@gfrmedia.com

Con una parranda de bienvenida a la Navidad, la proveedora de telecomunicaciones Claro inauguró este martes su nuevo Centro de Atención al Cliente (CAC) en Plaza Centro.

Es el primer CAC de Claro en Puerto Rico y todas sus subsidiarias en contar con un servicarro. Estamos haciendo historia”, celebró el alcalde cagüeño, William Miranda Torres, durante la inauguración. “Gracias por invertir aquí”.

“Aquí los clientes podrán realizar pagos, recoger equipos o accesorios, comprar tarjetas SIM y realizar otras gestiones sin bajarse del auto”, abundó el presidente de la proveedora, Enrique Ortiz de Montellano, sobre la localidad de 3,000 pies cuadrados donde laboran 25 empleados.

El ejecutivo afirmó que “Caguas es un mercado estratégico para Claro”, lo cual se evidencia porque la empresa tiene en este municipio dos de sus 14 CAC. Además, decidió retener la tienda ubicada dentro del centro comercial de Plaza Centro.

Además del servicarro, Ortiz de Montellano indicó que el nuevo CAC cuenta con un área para que los clientes experimenten con los nuevos equipos y “un espacio especial para atender a las pymes, que es el gran empleador de Puerto Rico”.

A su vez, Yareliz Pérez, directora comercial y de servicio al cliente de Claro, agregó que el CAC marca el estreno de una nueva distribución interior de espacios, que incluye tener un salón de conferencias disponible para que los clientes lo puedan separar y utilizar.

A son de plena, la campaña navideña

La inauguración sirvió también para lanzar la ya tradicional campaña navideña, que este año tiene el lema “Esta Navidad Puerto Rico está Claro Full”.

Enrique Ortiz de Montellano, presidente de Claro, presentó la nueva campaña navideña de la compañía.
Enrique Ortiz de Montellano, presidente de Claro, presentó la nueva campaña navideña de la compañía. (Suministrada)

“En Claro, la Navidad siempre ha sido sinónimo de conexión. Este año lo celebramos a lo grande, con una campaña que exalta nuestras tradiciones”, expresó Ortiz de Montellano.

Al son de plena, se informó que la campaña contempla pautas en toda la gama de medios, desde TV y prensa hasta digitales, además de materiales promocionales en las tiendas.

Además, se apoya en ofertas agresivas que agregan velocidad o ahorros para los clientes que adquieren más servicios fijos y móviles con la compañía.

Por ejemplo, se informó que quienes obtengan el servicio de internet fijo por fibra óptica obtienen velocidades desde 300 megas por $50 al mes. Pero si combinan este servicio con una línea móvil, se les ofrece el doble de velocidad por el mismo precio.

Tags
ClaroTelecomunicacionesInternet5GFibra óptica
ACERCA DEL AUTOR
Sharon Minelli Pérez
Sharon Minelli PérezArrow Icon
Sharon Minelli Pérez comenzó en El Nuevo Día como traductora y parte de la mesa de editores que preparaba la edición impresa. Hace 15 años, fue reclutada como periodista para endi.com....
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 12 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: