Claro anunció la firma de una alianza colaborativa con Caribbean University para brindar fácil acceso a servicios de telecomunicaciones y de internet de banda ancha, en beneficio de la comunidad escolar de dicha institución y acorde con las necesidades actuales del estudio a distancia.

El acuerdo incluye descuentos en servicios móviles y fijos a todo su personal docente, administrativo y estudiantes. De igual manera podrán adquirir las tabletas, computadoras y “laptops” de marcas reconocidas como Apple, Samsung, Lenovo y Dell, y pagarlas en cómodos plazos, sin intereses, en su factura de Claro.

“Creamos esta alianza con Caribbean University para apoyar a la próxima generación de profesionales en Puerto Rico, que hoy necesita conectividad y equipos para estudiar a distancia. En adición, el personal docente y el resto de los empleados también contarán con descuentos exclusivos para que puedan conectarse al internet de alta velocidad de Claro, y adquirir sus equipos de preferencia.” explicó Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro.

“Agradezco a Claro por esta iniciativa pues debido a la situación creada por la pandemia del Covid -19 y por los cambios tecnológicos que ha traído por sí misma la educación de este nuevo siglo 21 es de suma relevancia para nuestros educandos. A través de este acuerdo nuestra comunidad universitaria podrá contar con más y mejores oportunidades tecnológicas que les ayudarán a fortalecer su desempeño académico y a alcanzar sus metas profesionales”, expresó la Ana E. Cucurella, presidenta de Caribbean University.

En adición a los descuentos, el acuerdo también incluye el servicio de Internet On the Go que pueden llevar a donde quieran, sin contrato.