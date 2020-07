Claro lanzó hoy su nueva campaña publicitaria que destaca ofertas atractivas para estudiantes de todas las edades que necesitarán una buena conexión de internet para estudiar a distancia. Bajo el lema “Yo estudio a mi manera con Claro”, la empresa reconoce la nueva realidad donde las casas se convierten en salones de clases virtuales.

“Los estudiantes están próximos a comenzar un nuevo curso escolar a distancia, y lo más importante en este regreso a clases es una conexión a internet robusta, ilimitada, estable y confiable. Por eso, en Claro hemos diseñado las mejores ofertas del mercado, disponibles de muchas maneras para que se ajusten a la necesidad del estudiante: internet fijo en el hogar, grandes anchos de banda a través de fibra óptica, internet inalámbrico tipo plug‘n play, o internet ilimitado para el smartphone o tableta”, expresó el presidente y principal oficial ejecutivo de Claro, Enrique Ortiz de Montellano.

A su vez, el ejecutivo recordó que la proveedora vende laptops, tabletas y computadoras de escritorio con un modelo de pago a plazos sin intereses y que se incluyen en la factura mensual.

PUBLICIDAD

Algunas de las ofertas son:

Internet ilimitado para el hogar, con y sin contrato. Incluye telefonía ilimitada en Puerto Rico y Estados Unidos.

20 Megas por el precio de 10 megas, $29.99 al mes

100 megas por el precio de 50 Megas, $49.99

300 Megas por el precio de 150 Megas, $74.99

1000 Megas por el precio de 500 Megas, $149.99

Planes sin contrato en los que el uso de música y redes sociales no cuentan en el consumo de internet móvil: Llamadas, roaming, textos, larga distancia ilimitados más 29 GB de internet móvil por $29 al mes. Lo anterior más 50GB por $39 al mes

iPhone 11 – con plan gratis por 6 meses: Al traer su línea a Claro le regalamos el iPhone 11. Además, el cliente se lleva 6 meses gratis de la renta del plan ilimitado con internet 4.5G LTE, sin reducción de velocidad y Apple TV+ Gratis por 1 año. También puede adquirir los Airpods 2nd Generation con estuche de carga y el Apple Watch S5 para pagarlos a plazos sin intereses.

Internet on the Go – internet para que estudie donde quieras: Internet que lo instala el propio cliente con un Wi-fi Plug ‘n play y el poderoso internet de Claro por solo $30 al mes.

Conectado con Claro Hogar, Internet fácil de instalar: Este plan le ofrece la oportunidad de regresar a clases con un internet fácil de instalar con llamadas y navegación Wi-Fi de alta velocidad por solo $34.17 al mes.

Samsung S20+ y S20 Ultra: Al traer su línea a Claro se lleva estos equipos Samsung con 6 meses gratis de la renta del plan de $50 con todo ilimitado y ahorra hasta $1,010 al hacer trade-in y reembolso de lo que deba el equipo.

Planes IlimiClaro: 4 líneas x $100 al traer su línea a Claro: Con estos planes el cliente ahorra y se lleva 4 smartphones gratis o con descuento con todo ilimitado. Además, se lleva bono mensual para suscribirse a servicios como Netflix, HBO, Hulu, Amazon Prime y otros.