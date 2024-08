Claro y Liberty operan 40% de sus redes móviles con generadores debido a la caída del servicio eléctrico

“Todo nuestro pueblo está sin luz”, alertó el alcalde mientras exhortaba a la gente a no salir de sus casas debido a la tormenta.

Por ejemplo, Ramírez de Arellano precisó que 59% de los clientes de internet fijo estaban con servicio. “El 41% que no tiene servicio se debe principalmente a la falta de electricidad en los hogares y en los equipos de distribución en las calles”.

“En los clientes de fibra óptica, 99% de los equipos están conectados. Pero quienes no tengan luz en su casa no pueden tener servicio si ellos no tienen plantas”, expuso el ejecutivo de Claro.