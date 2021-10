Claro presentó hoy un servicio de entretenimiento que integra la programación en vivo con los servicios de transmisión por internet, para que los clientes puedan disfrutar del contenido deseado “cuando quieran y donde quiera que estén”, indicó el presidente de la proveedora, Enrique Ortiz de Montellano.

“Clarotv+ une la TV lineal y los servicios de streaming. Es una aplicación móvil y una caja inteligente ‘plug ‘n play’”, explicó Ortiz de Montellano, al presentar los dos tipos de acceso para que el cliente se conecte con canales locales, internacionales y contenido de video.

También permite grabar episodios o juegos, buscar contenido hasta de siete días antes y establecer controles parentales para el acceso de los menores.

La caja inteligente porta el logo de Claro y, como funciona en la plataforma de Android TV, viene con la búsqueda por voz del asistente digital Google Home. Es decir, en esencia, tiene una interfaz muy similar a la que tienen los televisores inteligentes que usan Android TV o las cajas y dispositivos de esta plataforma, como Google Chromecast y Roku.

Esto, según se explicó, fue intencional para facilitar la adopción y la experiencia de los clientes, tanto de los que están más familiarizados con usar el control remoto para ver TV, como aquellos experimentados en alternar entre distintos servicios de streaming.

El servicio también se accede por el celular al descargar la aplicación Clarotv+ para teléfono Android o iPhone. Con esto, el cliente puede usar su teléfono como control para decidir qué ve en la TV o, si está fuera del hogar, necesita irse o incluso si hay un apagón, puede continuar disfrutando de juego, el programa o la película que desee.

Según informó Ortiz de Montellano, el servicio está disponible “hasta para 10 dispositivos”, por lo cual otros miembros del domicilio pueden tener sus perfiles y conseguir con facilidad qué episodios les falta por ver o dónde se quedaron en una película. Se permiten tres sesiones simultáneas por suscripción.

Para los clientes que tengan Apple TV, se indicó que ya la aplicación de Clarotv+ está disponible, al igual que en otros equipos de Android TV, como televisores LG y Samsung.

En todos estos casos la caja no es necesaria, indicó Ortiz de Montellano. Pero, para quienes aún no tengan una TV inteligente, “con la primera suscripción vamos a regalar la caja”, indicó sobre el servicio que comienza en $20 mensuales y cuenta con hasta 200 canales. Mientras, el acceso a contenido de plataformas de streaming que no sean gratis dependerá de a cuáles el cliente esté suscrito.

Ahora, el presidente recalcó que para disfrutar de Clarotv+ es necesario tener con la compañía tanto el servicio de televisión paga como el de internet, sea fijo o móvil.

Ortiz de Montellano indicó que la caja se desarrolló con una firma de Estados Unidos, que declinó identificar porque la compañía matriz América Móvil no comparte esa información. No obstante, indicó que se trata de un producto que se irá lanzando en el resto de los mercadosdonde opera la empresa. “Puerto Rico es el primer país de los 25 donde lo lanzamos”, reveló.

En cuanto a la motivación de la empresa para integrar la TV paga con los servicios de video por internet, expuso que “la televisión tradicional lineal, como la hemos conocido por los pasados años, seguirá existiendo, pero definitivamente se encuentra en plena etapa de evolución, y precisamente atemperado en esos avances desarrollamos Clarotv+”.

Entonces, según planteó, Claro TV+ es el servicio “flexible, multiaparato” que apela a ambos públicos y a todos los miembros de las familias.