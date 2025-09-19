Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de septiembre de 2025
81°lluvia moderada
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 07:39 PM
S&P 500
6651.58
0.3%
·
Dow Jones
46282.24
0.3%
·
Nasdaq
22565.13
0.42%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Clientes nuevos y existentes de Claro pueden adquirir gratis el iPhone 17

La oferta exclusiva -por tiempo limitado- está disponible en todas las localidades alrededor de la isla

19 de septiembre de 2025 - 2:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Como parte del lanzamiento, Claro ofrece una oferta exclusiva que incluye, solo por tiempo limitado, el nuevo iPhone 17 Pro 5G de 256GB gratis, sin necesidad de trade-in, junto con los Beats Solo Buds y el Apple Charger, también gratis. En la foto el iPhone 17 Pro. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Claro anunció este viernes que ya tiene disponibles en Puerto Rico los nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, y sus clientes nuevos y existentes podrán adquirilo gratis.

Los iPhone estarán accesibles en todas sus localidades y a través de su tienda en línea: tienda.claropr.com.

“Celebramos la llegada de la nueva serie del iPhone 17 con grandes promociones, porque queremos que todos disfruten de la mejor tecnología en la red móvil con mayor cobertura en Puerto Rico. Invitamos a todos nuestros clientes y a los que aún no forman parte de la familia Claro a cambiarse hoy y descubrir los beneficios de estar conectados con la red más poderosa”, expresó Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro.

Como parte del lanzamiento, Claro ofrece una oferta exclusiva que incluye, solo por tiempo limitado, el nuevo iPhone 17 Pro 5G de 256GB gratis, sin necesidad de trade-in, junto con los Beats Solo Buds y el Apple Charger, también gratis.

Según explicó la empresa en declaraciones escritas, esta promoción aplica a clientes existentes que renueven y a clientes nuevos que transfieran sus líneas a Claro, y se activen en planes individuales de $75 o más que incluyen llamadas, data, SMS y MMS ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos, y larga distancia ilimitada a Estados Unidos, México y Canadá.

Además, quienes se cambien o renueven podrán disfrutar de:

  • Hasta $950 de bono al traer su número de la competencia
  • 3 meses gratis del plan
  • 10% de descuento en otros accesorios

Clientes interesados en el iPhone 17 5G (256GB) o el iPhone 17 Air 5G (256GB) también podrán conseguirlos gratis en planes elegibles, mientras que el iPhone 17 Pro Max 5G (256GB) estará disponible por solo $6.67 al mes tras aplicarse crédito de $1,000 y hacer entrega de equipo en trade-in.

Continúa fortaleciendo su liderazgo en conectividad fija

Por otro lado, Claro Puerto Rico continúa fortaleciendo su liderazgo en conectividad fija con su nuevo plan de fibra óptica de 600 megas simétricos de upload y download por tan solo $55 al mes, una oferta diseñada para maximizar la experiencia digital en cada hogar o comercio. La empresa destacó que cuenta con el despliegue más grande de fibra óptica en Puerto Rico, alcanzando más de 715,000 hogares y con el reconocimiento de Ookla como la mejor red fija en la isla.

La empresa también presentó su nueva campaña institucional “En Claro te queremos”, reforzando el compromiso de mantener a sus clientes siempre conectados a la red móvil con la mejor cobertura en la isla, según lo confirma el más reciente reporte de Open Signal.

Los interesados en adquirir estas ofertas pueden visitar cualquiera de las tiendas Claro alrededor de la isla, acceder a tienda.claropr.com o llamar al 1-833-642-5276. La promoción estará disponible del 19 al 30 de septiembre del 2025.

Tags
Claro
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 19 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: