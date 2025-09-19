Clientes nuevos y existentes de Claro pueden adquirir gratis el iPhone 17

Claro anunció este viernes que ya tiene disponibles en Puerto Rico los nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, y sus clientes nuevos y existentes podrán adquirilo gratis.

Los iPhone estarán accesibles en todas sus localidades y a través de su tienda en línea: tienda.claropr.com.

“Celebramos la llegada de la nueva serie del iPhone 17 con grandes promociones, porque queremos que todos disfruten de la mejor tecnología en la red móvil con mayor cobertura en Puerto Rico. Invitamos a todos nuestros clientes y a los que aún no forman parte de la familia Claro a cambiarse hoy y descubrir los beneficios de estar conectados con la red más poderosa”, expresó Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro.

Como parte del lanzamiento, Claro ofrece una oferta exclusiva que incluye, solo por tiempo limitado, el nuevo iPhone 17 Pro 5G de 256GB gratis, sin necesidad de trade-in, junto con los Beats Solo Buds y el Apple Charger, también gratis.

Según explicó la empresa en declaraciones escritas, esta promoción aplica a clientes existentes que renueven y a clientes nuevos que transfieran sus líneas a Claro, y se activen en planes individuales de $75 o más que incluyen llamadas, data, SMS y MMS ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos, y larga distancia ilimitada a Estados Unidos, México y Canadá.

Además, quienes se cambien o renueven podrán disfrutar de:

Hasta $950 de bono al traer su número de la competencia

3 meses gratis del plan

10% de descuento en otros accesorios

Clientes interesados en el iPhone 17 5G (256GB) o el iPhone 17 Air 5G (256GB) también podrán conseguirlos gratis en planes elegibles, mientras que el iPhone 17 Pro Max 5G (256GB) estará disponible por solo $6.67 al mes tras aplicarse crédito de $1,000 y hacer entrega de equipo en trade-in.

Continúa fortaleciendo su liderazgo en conectividad fija

Por otro lado, Claro Puerto Rico continúa fortaleciendo su liderazgo en conectividad fija con su nuevo plan de fibra óptica de 600 megas simétricos de upload y download por tan solo $55 al mes, una oferta diseñada para maximizar la experiencia digital en cada hogar o comercio. La empresa destacó que cuenta con el despliegue más grande de fibra óptica en Puerto Rico, alcanzando más de 715,000 hogares y con el reconocimiento de Ookla como la mejor red fija en la isla.

La empresa también presentó su nueva campaña institucional “En Claro te queremos”, reforzando el compromiso de mantener a sus clientes siempre conectados a la red móvil con la mejor cobertura en la isla, según lo confirma el más reciente reporte de Open Signal.