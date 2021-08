Con la entrada en vigor de la Orden Ejecutiva 2021-063, que hace compulsorio que los establecimientos donde se vendan alimentos y bebidas requieran evidencia de vacunación contra el COVID-19 a sus clientes, o que reduzcan su capacidad máxima, comensales compartieron con este medio sentirse más seguros con la nueva exigencia.

Según la orden se hace mandatorio el requisito de exigir prueba de vacunación en comercios cerrados donde se vendan alimentos y bebidas, incluyendo restaurantes, cines, food courts y barras. La medida es extensiva tanto para clientes como para los empleados que laboran en dichos negocios. Esta medida le sigue a otras firmadas por el gobernador Pedro Pierluisi, exigiendo la vacunación a los empleados de la Rama Ejecutiva y a los contratistas del gobierno.

“Me puse en la fila, me sirvieron, no me preguntaron nada”, compartió Lillian García, quien se encontraba almorzando en el food court del centro comercial San Patricio Plaza en Guaynabo, dónde se optó por reducir el aforo a un 50% de la capacidad, por lo que no se requerirá pedir prueba de vacunación.

Al identificar que no se estaba requiriendo la evidencia de vacunación, García relató que tomó medidas preventivas individuales, como guardar distancia física de otras personas, desinfectar su mesa y sus manos. “Yo miré a mi alrededor, cuán lejos estaban (otras personas) y me estacioné aquí porque entendí que aquí estoy más lejos de todos esos que están allá. Allá están pegados. Yo dije, ‘me voy al medio, donde no hay nadie, me alejo yo. Yo tengo tres nietos, los tengo que cuidar”, compartió la mujer, quien se mostró lista para mostrar su evidencia de vacunación en el establecimiento que se la requieran.

Otros comensales dijeron sentirse seguros comiendo en el lugar, al practicar las medidas de prevención básicas contra el COVID-19, aunque no se les solicitara la evidencia de vacunación. Pero también se mostraron listos para mostrarla. “Entré normal, no me pidieron lo de la vacunación. Aquí pude comer y no me pidieron nada”, expresó Luis Lausell. “Tengo mi tarjetita, tengo la tarjeta digital”, sostuvo en referencia al VacuID, disponible a través de la aplicación Cesco Digital.

De acuerdo con Salud, la gran mayoría de los hospitalizados y muertes por COVID-19 actualmente corresponde a personas no vacunadas, por lo que el enfoque del gobierno estatal se ha centrado en eliminar la brecha entre vacunados y no vacunados, implementado medidas como la orden ejecutiva 63. Un 61.9% de la población en el archipiélago ya está completamente vacunada, según la base de datos de los CDC.

La opción de limitar la capacidad máxima a un 50% es la que adoptaron gran parte de las cadenas de restaurantes de comida rápida, al igual que los centros comerciales para cumplir con la orden en sus respectivas áreas de food courts. A su vez, estos establecimientos deberán tener una rotulación oficial que indique la capacidad máxima que representa ese 50%.

Por su parte, Carmen Valentín, una de las propietarias de Hazel Bar, donde se sirven alimentos y bebidas dentro de San Patricio Plaza, expresó “la encuentro justa (la medida). De esa manera podemos atender a todo el mundo, tomando en consideración que todos tienen que tener la mascarilla y el distanciamiento social”.

Dentro de los centros comerciales, sin embargo, puede haber restaurantes con medidas distintas. En el caso de Chili’s en San Patricio, por ejemplo, un letrero en la puerta advertía a los clientes que mostrar la evidencia de vacunación o una prueba negativo de COVID-19 realizada en las pasadas 72 horas, eran requisito de entrada. En ese sentido, el restaurante mantenía su operación a capacidad máxima sin limitación.

“En el caso nuestro lo vemos como un esfuerzo para promover la vacunación”, manifestó a este diario Ramón Leal, vicepresidente de International Restaurant Services, conglomerado de los restaurantes Chilli’s, Romano’s Macaroni Grill y PF Chang’s, en los cuales se estará requiriendo la evidencia de vacunación a los clientes.

En una visita sin aviso a uno de los restaurantes de comida rápida Wendy’s, en la zona de San Patricio, este medio constató que los empelados estaban solicitando la evidencia de vacunación. En la puerta de entrada al establecimiento, un aviso advertía a los clientes sobre los requisitos. “Una vez entré me preguntaron si era para comer aquí o para llevar. Le dije que era para aquí y ahí me pidieron la prueba de vacunación”, relató Julio Torres, un cliente que almorzaba en el lugar. Torres aseguró sentirse “mucho más seguro” con la nueva exigencia.

Esta cadena de comida rápida, que forma parte del grupo de restaurantes del Grupo Colón Gerena, había informado que abrirá al 100% de ocupación, ya que les exigirá la vacunación a todos sus comensales. Sin embargo, aclararon que los clientes que entren a sus restaurantes para comprar para llevar o que pidan por el serviauto, no necesitarán presentar tarjeta de vacunación.