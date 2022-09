Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico.

Transcurridos tres días desde el paso del huracán Fiona por Puerto Rico, todavía, varios de los principales centros comerciales del país no han reanudado sus operaciones, lo que representa millones de dólares en pérdidas para el sector y la economía.

Hoy miércoles no abrirán Plaza del Caribe en Ponce, Mayagüez Mall y Cantón Mall en Bayamón. En Mayagüez Mall, solo abrirán Walmart, supermercado Pueblo, algunos bancos y negocios de comida tipo “free standing”, porque están ubicados en edificios separados de la estructura principal del mall.

Tampoco abrirá Premium Outlets en Barceloneta por falta de electricidad.

Centro Gran Caribe en Vega Alta estará cerrado porque no tiene agua ni electricidad. Solo abrirán Banco Popular, algunos establecimientos de comida y First Pharmacy.

Otros centros comerciales, así como la mayoría de los “strip malls” han dejado a discreción de los inqulinos el abrir o no. Entre estos figuran Aguadilla Mall, Villa Blanca en Caguas, Santa Rosa Mall en Bayamón, Plaza Caparra en Guaynabo, Juncos Plaza, Plaza Las Vegas en Vega Baja y Los Prados en Caguas.

Muchos de ellos abrirán en horario especial y algunos operan con abanicos, generadores eléctricos o cisternas de agua, pues el gobierno aún no ha restablecido los servicios de agua y electricidad.

Asimismo, San Patricio Plaza en Guaynabo, continúa sin electricidad, pero abrirá hoy miércoles de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. con generadores.

Plaza Las Américas en Hato Rey abrirá en horario especial de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Sus tiendas podrán abrir dentro de ese horario.

En The Mall of San Juan regresó la energía eléctrica y la gerencia planificaba abrir el centro comercial desde las 10:00 a.m., sujeto a que la electricidad se mantenga.

En The Outlets at Montehiedra y en Las Catalinas Mall en Caguas estarán también hoy en “soft opening”, desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. No tienen servicio eléctrico, así que los inquilinos operarán con generadores. El “food court” de Las Catalinas estará abierto.

Marshalls iniciará operaciones hoy de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

En Montehiedra, las tiendas Capri y Home Depot estarán abiertas, así como Caribbean Cinemas.

Mientras, Bairoa Plaza, en Caguas, estará abierto, tiene luz, pero opera con cisterna.

En el caso de Plaza del Sol en Bayamón, las tiendas anclas y muchos de los establecimientos están abiertos. De igual forma, Plaza Fajardo está en operaciones.

En Plaza Escorial están abiertos Walmart, Home Depot y Sam’s Club, mientras hay también algunas otras tiendas operando con generadores.