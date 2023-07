Desde que el empresario Elon Musk lidera la plataforma Twitter, la misma ha atravesado una serie de transformaciones. A continuación compartimos varias de las más recientes actualizaciones por parte de Musk a la plataforma digital que para diciembre de 2022 contaba con alrededor de 368 millones de usuarios activos mensualmente en todo el mundo.

Despidos masivos

Musk adquirió Twitter por $44 mil millones en octubre de 2022. Su entrada a la plataforma comenzó con despidos que afectaron no solo a ejecutivos, sino también a más de la mitad del personal, incluyendo creadores de contenido, personal administrativo, técnicos de un centro de datos, diseñadores, entre otros.

Lanzamiento de Twitter Blue y cambios en la identificación de cuentas

Musk apostó desde sus comienzos en la plataforma a capitalizar la base de usuarios. Twitter Blue se convirtió en el plan de suscripción que ofrecía a los usuarios tener la icónica marca de verificación azul que antes correspondía a personas y organizaciones que podían ser, literalmente, verificables por su estatus o bajo las cuentas verificadas legacy, las cuales empezaron a ser reducidas desde abril de 2023.

Ahora, con solo $8, cualquier usuario podría tener la marca de verificación azul sin importar quién es o qué hace. La gran mayoría de las cuentas de Twitter tienen una cantidad pequeña de seguidores.

Actualmente, además de la marca de verificación azul, existen la marca de verificación dorada y foto de perfil cuadrada y la marca de verificación gris. La marca de verificación dorada indica que la cuenta es una comercial oficial a través de organizaciones verificadas de la empresa.

La marca de verificación gris indica que una cuenta representa a una organización o funcionario gubernamental, según los criterios establecidos por Twitter. Estas incluyen cuentas de la oficina ejecutiva principal, jefes de estado, miembros del gabinete y miembros de la cámara. En Estados Unidos solamente, altos líderes militares también son elegibles.

De la misma manera, se han añadido a la familia de las marcas de verificación las insignias de afiliación que indica que una cuenta está conectada a una organización en Twitter. Y las etiquetas automatizadas brindan transparencia al ayudarlo a identificar si una cuenta es un bot o no.

Los usuarios también pueden escoger etiquetas de categorías profesionales cuando se convierten en una cuenta profesional.

Cantidad de palabras límites por publicación

Una de las particularidades de Twitter era la cantidad de palabras o caracteres disponibles al momento de redactar una publicación. Mientras más conciso el mensaje, mejor. La suscripción de Twitter Blue permite a los usuarios no solo editar y actualizar publicaciones, sino además a escribir hasta 10,000 caracteres en una publicación con formato de texto en negrita y cursiva. Recientemente, Musk anunció que se podrían publicar hasta 25,000 caracteres con una suscripción.

Sin una suscripción el usuario puede escribir hasta 280 caracteres por publicación.

Más opciones y formas de interactuar

Al mismo tiempo que surge la opción de suscribirse a Twitter Blue, comenzaron formas de adicionales de interactuar con los tuits y qué tipo de métricas se reflejaban. Por ejemplo, ahora se puede ver el número de vistas que recibe un tuit, la cantidad de personas que le han dado me gusta al mismo, hasta cuántas veces se ha retuiteado y salvado el mismo. Esto lo puede ver cualquier usuario, no solo el dueño del perfil en la plataforma.

Además, cada perfil ahora incluye no solo las publicaciones, fotos y publicaciones que se le ha dado like, sino también publicaciones destacadas y una pestaña para suscribirse a contenido exclusivo de ese usuario.

La página de inicio ofrece nuevas opciones a los usuarios

Musk renovó la forma en que los usuarios ven el “feed” o el flujo de cuentas que sigue. Antes de los cambios, los usuarios podían solo ver en el “newsfeed” las cuentas que seguían. Ahora existen dos categorías con usuarios, una bajo la pestaña de “Siguiendo” otra con la pestaña de “Para ti”.

Esto es semejante a lo que TikTok muestra a sus usuarios, y que tiene como base recomendaciones según el algoritmo particular del usuario y las cuentas que ya sigue. Sin embargo, también incluye cuentas de usuarios que a lo mejor un usuario no sigue o no es de su gusto particular, pero tienen la capacidad de estar en esa pestaña, ya que Musk propuso que solo cuentas verificadas salgan como recomendación.

Límite de tuits que se pueden leer

Durante el pasado fin de semana, Elon Musk anunció nuevas restricciones para los usuarios de Twitter. Aunque las mismas se implementarán de manera temporera, afecta a las cuentas según su estado de verificación.

De acuerdo con varios tuits publicados, Musk, quien es director de tecnología de Twitter y también director ejecutivo de Tesla y SpaceX, anunció tres cambios temporeros que afectarían la cantidad de tuits que los usuarios podrían leer.

Con el propósito de evitar “niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema”, las cuentas verificadas, las cuentas no verificadas y las nuevas cuentas no verificadas podrían leer un límite de 10,000, 1,000 y 500 tuits, respectivamente.

La reacción e interacción de los usuarios con el anuncio en la plataforma fue catalogado como uno “irónico” por parte de Musk y describió el mismo como un ejercicio para ayudar a los usuarios a dejar de utilizar la plataforma tanto. “La razón por la que establecí un “Límite de visualización” es porque todos somos adictos a Twitter y necesitamos salir”, publicó Musk.

De esa misma manera, la interrupción para ciertos usuarios se produjo luego de que usuarios intentaran acceder a sus cuentas o tuitear sin éxito y se encontraban con mensajes de error que decían que tenían un “Límite de velocidad excedido” o “No se pueden recuperar los tweets”.

Asimismo, según reportes, alrededor de 7,400 personas reportaron la actividad a Downtector, un sitio web que supervisa problemas e interrupciones de páginas webs en tiempo real.

Antes de esta dificultad, Musk había restringido a personas sin cuentas el acceso a contenido dentro de la plataforma. Ahora la plataforma solicita inicio de sesión para ver tuits o inclusive perfiles públicos. “¡Nos saqueaban tanto los datos que degradaba el servicio para los usuarios normales!”, Musk dijo en un tweet. También anunció que la plataforma había logrado un récord histórico de usuarios.