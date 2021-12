Ante la confusión que creó en los restaurantes y centros comerciales la nueva Orden Ejecutiva (OE) 2021-081, el Departamento de Salud emitió una Carta Circular para aclarar que serán los negocios de comida los responsables de verificar si el cliente está vacunado o si tiene prueba negativa realizada 48 antes de llegar al establecimiento.

Carlos Mellado, secretario de Salud emitió la Carta Circular 2021-011, en la que establece que todos los restaurantes (incluyendo los “fast foods”, “food courts” y cafeterías), barras, chinchorros, cafetines, “sport bars”, teatros, cines, coliseos, centros de convenciones y de actividades, y cualquier otro local -en formato cerrado o abierto- que expenda bebidas o comida preparada, deberán verificar que sus visitantes estén debidamente vacunados contra el COVID-19.

A partir del lunes, 27 de diciembre los negocios de comida deberán pedir la evidencia de vacunación a todo cliente de cinco años en adelante, y deberán hacerlo antes de que entren al comercio.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ante el reclamo de los “fast foods” que operan en los “food courts”, el secretario aclaró que “todos aquellos establecimientos cuyo mecanismo para recibir órdenes de comida preparada o bebidas sea a través del pedido en el “counter” o mostrador del establecimiento (ej: restaurantes de comida rápida, “food courts”, “take out” o cafeterías) estarán facultados a solicitar la evidencia de vacunación al momento que el visitante se acerque al “counter” o mostrador a realizar su orden”, dice la Carta Circular.

“Solo en estos casos, este tipo de establecimiento estará facultado a solicitar la evidencia de vacunación en el “counter” o mostrador en el que los visitantes realizan sus pedidos de comida preparada o bebidas, en lugar de hacerlo en la entrada del local. Todos aquellos otros requisitos establecidos en la OE-2021-081 y OE-2021-075, permanecen inalterados”, agrega la Carta Circular 2021-011.

Adolfo “Tito” González, presidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP), se mostró complacido con la determinación de Salud. “Estamos muy complacidos con la carta circular del Departamento de Salud en donde se nos confirma que cada inquilino o restaurante de comida será el responsable de verificar que los visitantes de 5 años en adelante presenten una de las tres evidencias requeridas”.

“Esta modificación hace viable la operación en nuestros “food courts” y podemos seguir concentrando nuestros esfuerzos en medidas de prevención para el bienestar de nuestros invitados, inquilinos y empleados”, añadió González, quien preside también Empresas Caparra, compañía dueña de San Patricio Plaza.

Por su parte, Gadiel Lebrón, director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes (ASORE), dijo que la Carta Circular aclara las dudas que tenían sus socios, y no fue necesario celebrar la reunión con el gobierno como habían solicitado.

PUBLICIDAD

En la Carta Circular, Mellado señaló que los establecimientos no tendrán que realizar el cernimiento a las personas que pidan por servi-auto, ni a las que solo comprarán los alimentos para llevar o que vayan a recoger la orden, pero no vayan a consumir en el local. Esto, ya que estas no consumirán alimentos dentro del negocio, por lo que llevarán la mascarilla puesta en todo momento.

Dispuso además que, de no poder realizar el cernimiento explicado, el establecimiento solo podrá funcionar en modo de entrega (“delivery”), servicarro o recogido (“curbside pickup” o “pickup”).

Los negocios de comida podrán cumplir con la OE 2021-081 pidiendo también una prueba negativa hecha 48 antes de visitar el negocio, o corroborando un resultado positivo a COVID-19 de los pasados tres meses, presentado por el visitante, junto con la documentación de su recuperación.