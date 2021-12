Procurando la salud de sus clientes y empleados, varios restaurantes y barras de la zona metropolitana cesaron operaciones temporalmente ante el repunte de COVID-19 en Puerto Rico.

Uno de los establecimientos que cerró hasta el 28 de diciembre fue el restaurante Comedor, en Miramar. “La seguridad de nuestros clientes y empleados es lo más importante en este momento”, lee una una publicación del negocio en la red social Instagram.

Asimismo, el restaurante asiático Umai, en Guaynabo, cesó operaciones por este martes para realizar pruebas moleculares a sus empleados. El establecimiento reabriría mañana, miércoles.

En el caso del restaurante La Pícara, en San Juan la gerencia confirmó a través de lnstagram que detectaron casos positivos a COVID-19 entre sus empleados. El establecimiento reanudaría operaciones el próximo martes, 28 de diciembre.

“Por la seguridad de todos, hemos determinado cesar operaciones por esta semana de Navidad. Hasta que nuestro personal presente certificados de pruebas negativas de COVID-19″, escribió la gerencia del negocio.

Otro de los restaurantes que cerró por el repunte del COVID-19 y la falta de empleados en esta temporada fue Aurorita, en San Juan. “Estaremos de vuelta el 7 de enero. Disculpen cualquier inconveniente y gracias por su comprensión”, publicó el establecimiento mexicano en Instagram.

Asimismo, la popular barra La Factoría, en Viejo San Juan, cesó operaciones entre hoy, martes, y mañana, miércoles, para tomar medidas ante la ola de contagios del virus.

La misma determinación tomó el restaurante La Cueva del Mar, en Guaynabo, cuya gerencia informó a través de Instagram que cerraría “hasta nuevo aviso” y que realizaría pruebas del virus a sus empleados.

Pese a que el restaurante y barra Nacho Libre Cantina Mexicana, en Hato Rey y Miramar, no puso en pausa sus operaciones, sí canceló un evento que tendría hoy con el grupo musical Los Pleneros de la Cresta.

“El grupo ha sido expuesto a personas que han dado positivo a COVID-19 y por esta razón tomamos las medidas necesarias y cancelar el evento”, escribió la gerencia del establecimiento en su cuenta de Facebook.

Entretanto, el restaurante Lupe Reyes, localizado en el Distrito T-Mobile, en San Juan, informó en sus redes sociales que, desde el domingo pasado, redujo su horario por el alza de casos de COVID-19, situación que los obligó cerrar el sábado pasado a las 4:00 p.m.

“Estaremos tomando las medidas necesarias y protocolos de salud y seguridad para mantener un ambiente seguro. Gracias por su comprensión”, lee un mensaje del restaurante en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con datos del Departamento de Salud, Puerto Rico registró ayer, lunes, 5,600 casos de COVID-19, una cifra récord, que no se había reportado en lo que va de pandemia en la isla.

Ante este escenario, el gobernador Pedro Pierluisi firmó una orden ejecutiva, que exige prueba negativa de COVID-19 o evidencia de vacunación para entrar a negocios de comida y bebida a partir del próximo lunes, 27 de diciembre.

La determinación del primer ejecutivo causó revuelo dentro de la industria de restaurantes, pues, de acuerdo con Mateo Cidre, presidente electo de la Asociación de Restaurantes (ASORE), Pierluisi no consultó los cambios con el sector.

“Yo no sé por qué hay que tocar a la industria de restaurantes. No estoy de acuerdo de que por unos eventos que sirvieron de puente para el repunte (de casos positivos) hoy día, que no tuvo nada que ver con la industria de restaurantes, sea a esta industria a la primera que ataca”, aseveró Cidre en una entrevista con El Nuevo Día.