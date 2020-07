Los detallistas de gasolina están de plácemes, pues lograron que el gobierno aprobara una ley que reafirma que los productores y mayoristas de gasolina tienen prohibido intervenir en la operación de las estaciones.

La ley 60 de 2020 entró en vigor el pasado 27 de junio y enmienda la Ley 3 de 1978, conocida como la Ley de Control de Productores y Refinadores de Petróleo y sus Derivados y de Distribuidores Mayoristas de Gasolina y/o Combustibles Especiales de Motor, indicó Rafael Mercado, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico (ADGPR).

“La Ley 60 asegura una competencia sana y en los años por venir tendremos una industria estable y balanceada”, sostuvo Mercado, quien recordó que la ADGPR había recurrido a la legislatura en varias instancias durante las pasadas décadas para que ambos Cuerpos aprobaran leyes que prohibieran que las petroleras dominaran el mercado detallista.

Sin embargo, en años recientes, los mayoristas habían encontrado como burlar la Ley 3, según el líder de los detallistas, y tomaban decisiones operacionales en las tiendas de conveniencia, al punto que decidían qué productos se podían venden, a qué precio y a cuál suplidor se los tenían que comprar.

Las tiendas de conveniencia representan más de la mitad del margen de ganancias en una estación.

“Si yo no le pedía permiso al mayorista para vender mascarillas, ‘hand sanitizer’ o alcohol no podía venderlos. Y si me daban el permiso tenía que comprarlo a quien ellos dijeran. Ahora tenemos libertad de movimiento y habrá una desvinculación total”, aseveró Mercado.

Enfatizó que los mayoristas no podrán intervenir en nada de la operación de la estación, excepto en que le venden la gasolina y que el detallista tendrá sus productos en las góndolas. Sin embargo, el detallista podrá tener también productos de la competencia, si entiende que son una buena opción para el mercado de consumidores al que sirve.

“El detallista tiene la obligación de tener todos los productos de la marca en góndola, pero va a poder tener productos de la competencia, y los mayoristas no podrán quitarle la franquicia por ello”, agregó el presidente de la ADGPR.

Al presente, entre un 60% a 70% de las estaciones en Puerto Rico son propiedad de las compañías mayoristas y estas las subarriendan a los detallistas en contratos a tres años. A medida que vayan expirando esos contratos, los mayoristas tendrán que ir atemperándolos para que cumplan con el nuevo estatuto.

Sobre cómo esta Ley 60 de 2020 impactará la operación de la estación de Costco, Mercado dijo que el estatuto le pone trabas. Esto, porque ya Costco no podrá comprar gasolina y agregarle el aditivo en el predio de la estación, puesto que hacer mezclas no es cónsono con la definición de una estación de gasolina.

De otro lado, el nuevo estatuto permitirá que un consumidor o detallista establezca una causa de acción privada por competencia injusta cuando la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia no actúe sobre una querella por violación a los términos de la Ley. Ahora, la referida Oficina tendrá 60 días para atender la querella, si no actúa, el detallista podrá acudir al tribunal, algo que no podía hacer antes.