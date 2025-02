Denuncian el despido de 60 empleados del hospital Metro Pavía en Hato Rey

“Los empleados que hoy trabajarán su último turno se despiden del hospital sin saber si tendrán plan médico, indemnización, si serán trasladados a otras instituciones de la red de Pavía y todo porque la insensibilidad de la administración del hospital no permitió llegar a un acuerdo para reunirse una vez más antes de la salida de los empleados. Es increíble cómo los administradores de un hospital, que ahora se mueve a atender la salud mental, no le importe ni siquiera la salud mental de sus propios empleados”, denunció López Ramírez.

“Le pedimos encarecidamente a la administración del hospital que no siga cancelando las reuniones y que mantenga en pie la que está pautada para el próximo martes (4 de febrero). Los empleados que laboraron por más de 20 años en la institución merecen tener paz y estabilidad mental. No se puede querer velar la salud mental de un país cuando no velan, ni han velado la de personas que le dedicaron su vida al hospital”, apuntó López Ramírez.