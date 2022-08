Nueva York.- Los trabajadores no blancos del rotativo The New York Times recibieron una evaluación de trabajo más baja “durante años”, lo que se tradujo en menores compensaciones económicas, según denunció este martes el sindicato de profesionales de las noticias NewsGuild.

El sindicato hizo público el análisis basándose en datos proporcionados por la misma empresa.

“En 2021, ser hispano redujo las probabilidades de recibir un puntaje alto en aproximadamente un 60%, y ser negro redujo las posibilidades de obtener evaluaciones o puntajes altos en casi un 50%. Los asiáticos también tenían menos probabilidades que los empleados blancos de obtener puntajes altos”, anota el estudio publicado este martes.

El año pasado, el diario determinó el monto de las bonificaciones -que pueden suponer un importante porcentaje sobre el salario básico- basándose precisamente en esos puntajes de las evaluaciones de trabajo.

Los datos de 2021 apuntan que el 32% de los trabajadores blancos afiliados al sindicato Guild recibieron las calificaciones más altas en una de las dos categorías principales, en comparación con el 21% de los hispanos y el 18% de los negros.

No obstante, solo el 25% de los blancos miembros del sindicato recibieron una de las dos calificaciones más bajas, en comparación con el 49% de los hispanos o latinos y el 36 % de los negros.

“Dicho de otra manera: los empleados afroamericanos representaron el 10% de la membresía total del gremio en 2021, pero recibieron casi el 18% de las calificaciones inferiores a ‘cumple parcialmente con las expectativas’ otorgadas ese año, y solo el 6% de las mejores calificaciones”, recalca el análisis que cuenta con la información de aproximadamente 1,000 empleados de The New York Times.

El estudio también anota que, en 2020, entre las 50 personas que recibieron las evaluaciones más altas, aproximadamente el 90% de ellas eran blancas y no había ningún afroamericano.

“Los miembros del gremio que creían que sus contribuciones no fueron calificadas de manera justa en el proceso de revisión han dicho que se sienten desmoralizados y alienados, un resultado pernicioso cuando The Times intenta reclutar y retener una fuerza laboral diversa”, anota el texto.

La portavoz de The New York Times Danielle Rhoades en diálogo con la National Public Radio (NPR) no desmintió las conclusiones del estudio, y dijo que el periódico está evaluando este análisis.

“Tener un sistema de evaluación de desempeño equitativo es una de las herramientas más importantes que tenemos para asegurarnos de que estamos desarrollando y apoyando el crecimiento de nuestros empleados de manera justa”, dijo.

Rhoades, además, señaló que la compañía está comprometida a hacer que la “evaluación del desempeño sea justa y equitativa” y que trabajan para “mejorarla continuamente”.