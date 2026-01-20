Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 02:31 PM
S&P 500
6940.01
-0.06%
·
Dow Jones
49359.33
-0.17%
·
Nasdaq
23515.39
-0.06%
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Departamento del Trabajo provee asistencia a empleados cesanteados por Baxter

Los desplazados que sean elegibles podrían recibir hasta 26 semanas del Seguro por Desempleo

20 de enero de 2026 - 9:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La secretaria del Trabajo y Recursos Humanos, María del Pilar Vélez Casanova, señaló que Baxter no informó a la agencia de los despidos que habría puesto en marcha en sus instalaciones en Guayama, Aibonito y Jayuya. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) puso a disposición de los trabajadores cesanteados por la farmacéutica Baxter los servicios de la agencia tras el anuncio de la reducción de su plantilla en Guayama.

RELACIONADAS

La secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, indicó en un comunicado de prensa que la empresa no ha coordinado con la agencia algún tipo de ayuda para los trabajadores afectados.

Sin embargo, afirmó que su personal estaría solicitando al patrono colaboración para asistir a los desplazados a través de los programas disponibles.

“Como gobierno es nuestro compromiso apoyarles facilitando los recursos del (DTRH) mediante los cuales podrán recibir orientación y acceso a programas que les permitan avanzar hacia nuevas oportunidades laborales”, dijo la funcionaria al agregar que los afectados pueden presentar su reclamación inicial del Seguro por Desempleo accediendo al portal trabajo.pr.gov.

El beneficio por desempleo podría extenderse hasta un máximo de 26 semanas al año, explicó la titular del DTRH.

Por otro lado, Vélez Casanova sostuvo que otra de las divisiones de la agencia, Servicio de Empleo, asistirá a los afectados en la búsqueda de oportunidades laborales a través del Portal de Empleo y Reclutamiento para Facilitar la Integración Laboral (Perfil). La plataforma, que cuenta con herramientas de inteligencia artificial, conecta a aspirantes a empleo con ofertas laborales que se ajustan a sus conocimientos y capacidades.

Este lunes, El Nuevo Día reveló que Baxter despidió una veintena de sus trabajadores en Guayama y que también habría cesanteado otro número no precisado de empleados en sus operaciones en Aibonito y Jayuya.

Los despidos habrían sido la respuesta de la farmacéutica a “retos” que encara el negocio, según una misiva que emitió la empresa a los empleados cesanteados y a la que El Nuevo Día tuvo acceso.

Hace apenas tres años, Baxter invirtió cerca de $30 millones para dotar sus instalaciones en Puerto Rico con plantas generatrices propias propulsadas por gas natural en un intento por fortalecer su capacidad de respuesta y reducir costes energéticos. La inversión se hizo con fondos de la farmacéutica e incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Hasta el 2023, Baxter empleaba unas 4,000 personas en la isla.

La farmacéutica no ha ofrecido declaraciones acerca de los despidos.

Tags
ManufacturaDespidosDepartamento del TrabajoGuayama
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 20 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: