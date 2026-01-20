Departamento del Trabajo provee asistencia a empleados cesanteados por Baxter

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) puso a disposición de los trabajadores cesanteados por la farmacéutica Baxter los servicios de la agencia tras el anuncio de la reducción de su plantilla en Guayama.

La secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, indicó en un comunicado de prensa que la empresa no ha coordinado con la agencia algún tipo de ayuda para los trabajadores afectados.

Sin embargo, afirmó que su personal estaría solicitando al patrono colaboración para asistir a los desplazados a través de los programas disponibles.

“Como gobierno es nuestro compromiso apoyarles facilitando los recursos del (DTRH) mediante los cuales podrán recibir orientación y acceso a programas que les permitan avanzar hacia nuevas oportunidades laborales”, dijo la funcionaria al agregar que los afectados pueden presentar su reclamación inicial del Seguro por Desempleo accediendo al portal trabajo.pr.gov.

El beneficio por desempleo podría extenderse hasta un máximo de 26 semanas al año, explicó la titular del DTRH.

Por otro lado, Vélez Casanova sostuvo que otra de las divisiones de la agencia, Servicio de Empleo, asistirá a los afectados en la búsqueda de oportunidades laborales a través del Portal de Empleo y Reclutamiento para Facilitar la Integración Laboral (Perfil). La plataforma, que cuenta con herramientas de inteligencia artificial, conecta a aspirantes a empleo con ofertas laborales que se ajustan a sus conocimientos y capacidades.

Este lunes, El Nuevo Día reveló que Baxter despidió una veintena de sus trabajadores en Guayama y que también habría cesanteado otro número no precisado de empleados en sus operaciones en Aibonito y Jayuya.

Los despidos habrían sido la respuesta de la farmacéutica a “retos” que encara el negocio, según una misiva que emitió la empresa a los empleados cesanteados y a la que El Nuevo Día tuvo acceso.

Hace apenas tres años, Baxter invirtió cerca de $30 millones para dotar sus instalaciones en Puerto Rico con plantas generatrices propias propulsadas por gas natural en un intento por fortalecer su capacidad de respuesta y reducir costes energéticos. La inversión se hizo con fondos de la farmacéutica e incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Hasta el 2023, Baxter empleaba unas 4,000 personas en la isla.