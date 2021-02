El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos J. Rivera Santiago, informó hoy la publicación de las Guías sobre el Acoso Laboral en el Sector Privado de Puerto Rico. El documento, aprobado el 3 de febrero de 2021 y requerido por la Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico (Ley 90-2020), detalla el plan de acción que los patronos del sector privado deben seguir para manejar los casos de acoso laboral y cómo prevenirlos.

“Este documento es de suma importancia, ya que permitirá que los patronos del sector privado cuenten con un recurso que les sirva de guía en la implementación de protocolos contra el acoso laboral que deben adoptar en sus respectivas empresas para el cabal cumplimiento de la Ley 90-2020”, destacó Rivera Santiago.

El secretario añadió que “tanto el empleado como el patrono podrán conocer sus derechos y obligaciones al momento de afrontar esta situación”.

Mediante comunicado de prensa se informó que las guías, además, detallan la definición de acoso laboral y las conductas constitutivas del mismo, así como aquellos actos que no se considerarán acoso laboral, de conformidad con la Ley 90-2020. Según la ley, el primer paso que deberán seguir los empleados que reclamen acoso laboral es la presentación de una querella interna siguiendo el procedimiento que haya establecido el patrono. De este esfuerzo resultar infructuoso, el empleado podrá acudir al Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos de la Rama Judicial de Puerto Rico y, si las partes no aceptan mediar o no se recomienda la mediación, se podrá presentar la acción civil correspondiente en el tribunal.

“Es vital que los patronos adopten protocolos ya que, además de ser un requisito de ley, podrán conocer sobre las situaciones de acoso laboral, investigar las mismas y aplicar las medidas correspondientes. Además, aquellos patronos que tomen acciones inmediatas y apropiadas para corregir la situación de acoso laboral, podrían tener inmunidad sobre estas reclamaciones ante los tribunales”, explicó el secretario del Trabajo.

Las guías incluyen como anejo un ejemplo de protocolo que los patronos del sector privado pueden adaptar o modificar de acuerdo con sus necesidades administrativas y de recursos humanos. Esta es una herramienta que provee el DTRH para promover el cumplimiento de la ley sin que los patronos tengan que incurrir en gastos adicionales para la creación de sus procedimientos internos. El ejemplo de protocolo interno contiene información entre corchetes que los patronos que interesen adoptarlo deberán completar previo a implementar el mismo en su negocio o entidad.

Según establece la ley, los patronos tendrán un término de 180 días, a partir de la publicación de las guías, para adoptar e implementar los protocolos y difundirlos en sus centros de trabajo. Las guías y la Ley 90-2020 están disponibles en el portal https://www.trabajo.pr.gov/.

Accede las Guías sobre el Acoso Laboral en el Sector Privado de Puerto Rico: https://www.trabajo.pr.gov/docs/Avisos/Gu%C3%ADas%20sobre%20el%20Acoso%20Laboral%20en%20el%20Sector%20Privado%20de%20Puerto%20Rico%202021.pdf