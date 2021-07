La Destilería Craft Spirits, establecida en las montañas de Jayuya, presentó recientemente el primero de sus rones: 106 Overproof Rum, totalmente ideado, creado y destilado en Puerto Rico.

El proceso de destilación a 106 grados prueba, le da el nombre a este novel destilado que luego es embotellado en 53% de alcohol por volumen. 106 Overproof es un producto completamente diferente a otros en su categoría por ser añejado un mínimo de 6 meses en barricas de bourbon añadiendo otras maderas exóticas al mismo barril, lo que le añade un grado de complejidad, suavidad en boca y el color dorado.

“Nuestro proceso es parecido a la tradición de alto grado alcohólico de los whiskies americanos. El alto contenido de alcohol se busca para concentrar los sabores logrados en el proceso de elaboración. Es un ron de cuerpo completo con gran carácter en boca, pudiendo disfrutarse ‘a las rocas’ o ‘neat’ pero perfecto para mezclar en la coctelería por su alto grado alcohólico en cócteles como Playa, Sato y el Coquí Aplastado, todos creados por Leslie Cofresí, Roberto Berdecía y Joey Fernandez, parte del equipo de una de la mejores 50 barras en el mundo (La Factoría), de acuerdo con The Worlds Best 50 Bars”, sentenció José Muñoz, quien se autodenomina “Chief Evangelist” de la marca.

Las notas aromáticas

En nariz se aprecia melaza tostada, jugo de caña fermentada, dulce de coco, almendras y nueces, cáscara de guineo. En boca se aprecian coco tostado, polvo de coca, pasas, aceitunas y sal.

106 Overproof es una marca de ron construida sobre la mejor calidad de melazas y levaduras en un proceso verdaderamente artesanal de destilación en alambique de cobre alemán Arnold Holstein. Además, es mezclado y embotellado artesanalmente y cada botella numerada a mano.

En la foto, Vinny, mixólogo de 106 Overproof Rum.

Su empaque elegante, con una botella conceptualizada al estilo art-deco por el diseñador puertorriqueño Tuto Gonzalez destaca los colores azul royal y dorado con una etiqueta secundaria que presenta los detalles de producción de la botella escritos a mano. C

“Reconocemos que el simple hecho de que es un overproof rum podría detener algunos consumidores de probarlo pensando que es muy fuerte, y usamos ese mismo insight como nuestro ‘Unique Selling Proposition’”, dijo Luis Jose Cruz, chief sprits engineer de la marca.

A la izquierda, Luis José Cruz, "chief spritis engineer", junto a José Muñoz, "chief evangelist" de Destilería Craft Spirits.

La campaña de publicidad presenta algunos de los bartenders más reconocidos en la industria local, entre ellos, Leslie Cofresí, socio fundador de La Factoría; Joey Fernandez, Head Bartender de La Factoría; y Paola Cristina Torres, Head Bartender de Bar La Unidad, en su ambiente de barra llevando un mensaje muy simple, en carácter de advertencia para el consumidor potencial: “106 might be too strong for you” (”Podría ser muy fuerte para ti”); advertencia escrita en la misma etiqueta de la botella y su tapa de corcho.

106 Overproof estará disponible para la venta en toda la isla, además, será distribuido en Puerto Rico por Ocean Lab Brewing Co. La meta de la compañía destiladora es llevar sus productos de calidad a todos los rincones de Puerto Rico y eventualmente alrededor del mundo.