Diseñan servicio de director financiero parcial para pymes
La empresaria Lysbell Araujo, propietaria de Back to Basics, ofrece servicios de consultoría a las pymes y organizaciones sin fines de lucro en calidad de CFO (director financiero) fraccional, con el objetivo de ayudarles a “reorganizarse económicamente”
29 de diciembre de 2025 - 11:09 PM