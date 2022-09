Los centros comerciales Las Catalinas Mall en Caguas y The Outlets at Montehiedra encabezan hoy una iniciativa a favor de aquellos que lo perdieron todo tras el paso del huracán Fiona por Puerto Rico.

Ambos malls recolectarán artículos de primera necesidad para infantes bajo el lema En Las Catalinas Mall y The Outlets at Montehiedra Estamos Contigo.

Esta iniciativa se llevará a cabo a partir de hoy lunes, 26 hasta el viernes, 30 de septiembre. Las personas que interesen cooperar podrán colocar los artículos en cualquiera de las dos cajas grandes en acrílico que estarán ubicadas en el “food court” de cada centro comercial.

Los artículos que se recolectarán serán fórmulas para bebé, pañales desechables, toallitas húmedas y comida para bebé.

“En Urban Edge Properties (UEP) siempre estamos buscando iniciativas, con las cuáles podamos impactar positivamente nuestras comunidades. En estos momentos, en Puerto Rico estamos atravesando nuevamente por una situación difícil, esto nos llevó a pensar en cómo podríamos ayudar de forma inmediata”, expresó Lineth Rosado, vicepresidenta de Operaciones en Puerto Rico de UEP, compañía propietaria de ambos centros comerciales.

Señaló que hay muchas familias que lo han perdido todo y por ello lanzaron esta iniciativa para impactar a los más vulnerables: los pequeñines.

“Sabemos de muchas personas y entidades que desean ayudar y queremos proveerles un lugar donde puedan depositar sus contribuciones, con la certeza de que las mismas llegarán a los que realmente lo necesitan. Es en estos momentos de crisis, ayudando a los más necesitados, nos llenamos de una satisfacción que no tiene precio. Invitamos a todas las personas y entidades que quieran hacer su contribución, a que nos visiten en Las Catalinas Mall y The Outlets at Montehiedra, durante los próximos cinco días y depositen su aportación”, agregó la ejecutiva.