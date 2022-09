Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

A casi una semana del embate del huracán Fiona en Puerto Rico, organizaciones comunitarias líderes en la asistencia a las personas sin hogar y versados en el fenómeno social lamentaron la continuación de la invisibilidad de este grupo en situaciones de emergencia por parte del gobierno.

“Ciertamente, es una población que siempre se invisibiliza, que se olvida que son seres humanos”, deploró Yorelys Rivera Amador, directora ejecutiva de la organización Iniciativa Comunitaria.

Esa organización se lanzó a la calle desde el lunes, cuando aún era incierta la magnitud de los daños. Ese día, visitaron 12 comunidades en San Juan –el municipio con más población sin hogar– y otras en Bayamón.

Para muchos de los que se encontraron en el camino ese lunes, se trató del primer día en que recibieron un plato de comida caliente desde el sábado, dijo Rivera Amador. Otra necesidad urgente fue ropa, pues estaban empapados por la lluvia.

“Nuevamente, la pasaron en la calle”, esbozó a El Nuevo Día. “¿Cómo la han pasado? Horrible, supermal, porque no hay el abordaje anticipado para que las personas sin hogar sepan, por ejemplo, dónde están los refugios”.

Mientras tanto, el senador independiente y fundador de Iniciativa Comunitaria, José Vargas Vidot, denunció la falta de un plan estatal para atajar el sinhogarismo, así como la escasa urgencia en la Legislatura para aprobar el Proyecto del Senado 778 –de su autoría–, que establece un plan para abordar este problema y, entre otras cosas, crea la Oficina de Apoyo a la Población sin Hogar.

“De la misma manera que la cárcel no fue hecha para niños, la calle no fue hecha para los seres humanos”, planteó.

El legislador relató una anécdota que vivió en el malecón de Naguabo, donde se topó con un hombre sin hogar entrado en edad, mojado de pies a cabeza. Vargas Vidot contó que le ofreció la última camisa que le quedaba.

“Lo paro, le digo: ‘Señor, ¿quiere una camisetita seca?’ Me dice: ‘Ay, sí, porque no sé cuándo viene el huracán’. El huracán ya había pasado. Esa persona pudo haber perdido la vida, así que mira el grado de abandono. A mí, se me salían las lágrimas. Cuando se la puse (la camisa), el hombre empezó a llorar”, recordó.

Nuevos retos

La coordinadora de emergencias de Moriviví, Beatriz Grau, mostró preocupación ante el desplazamiento de puertorriqueños que previamente no eran personas sin hogar, y que lo perdieron todo durante el impacto del ciclón.

“Hay un aspecto importante, que es la falta de unidades. Tenemos muy pocas unidades, y eso era antes de que perdiéramos ahora más unidades. Así que, esos retos que sabíamos que teníamos antes, se empeoran ahora, sobre todo en ese litoral del sur y el oeste”, puntualizó.

De paso, resaltó los esfuerzos de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca) para las personas sin hogar, pero reconoció que “hay áreas de oportunidad” en otras agencias.

Respuesta a destiempo

Esta población, en Puerto Rico, se estima en 2,215, según el Conteo de Personas sin Hogar 2022.

Rivera Amador no ha visto mejoría en la respuesta gubernamental desde el huracán María en septiembre de 2017.

“No hubo mejoría. El gobierno, para mí, comparado con desastres anteriores, es lo mismo. Tarde, a destiempo y se limitan a comunicar por plataformas digitales o medios tradicionales y no van a la calle para redirigir, educar y movilizar”, planteó.

El Departamento de la Vivienda indicó a El Nuevo Día que, al momento, no tiene disponible el número de personas sin hogar refugiadas.

Por su parte, la directora ejecutiva del Programa ESG del Departamento de la Familia, Argie Díaz, se opuso al planteamiento de que el gobierno ha dejado desprovisto a estos ciudadanos. Afirmó que hubo una preparación previa a la llegada del huracán para mover a estas personas a refugios, pero recordó que eso es una decisión voluntaria.

“No estoy de acuerdo con esa percepción, nosotros actuamos, primero, antes de la emergencia con las organizaciones… El Departamento de la Familia coordina todos los esfuerzos para que podamos atender nuestra población, yo no creo que nosotros los hayamos dejado desatendidos, cuando una de nuestras prioridades es las personas sin hogar”, puntualizó.

Para asistir a Iniciativa Comunitaria, puedes enviar tu donativo por ATH Móvil (/IniciativaComunitaria) o PayPal (info@iniciativacomunitaria.org). Para información sobre cómo ayudar, comunícate con Coordinadora Moriviví al 787-949-5434 o al 939-218-7240.