“Creo que todos somos creativos, y estoy en una misión de probarlo”, afirmó este jueves Duncan Wardle, reconocido orador y exdirector de Innovación y Creatividad en The Walt Disney Company, ante la audiencia del evento masivo de motivación empresarial Mentes In, celebrado con casa llena en el Coca-Cola Music Hall de Distrito T-Mobile.

Cinco consejos prácticos

3. Apostar a la diversidad: “Es sentido común: la diversidad es innovación. Si no lucen como tú, no piensan como tú, y si no piensan como tú, te pueden ayudar a innovar”. Como primer paso, invitó a los líderes en la audiencia a incluir a alguien que no sea parte de su equipo directivo o de su generación, a la próxima reunión donde estén buscando solucionar un problema.