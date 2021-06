El secretario del Departamento de Agricultura (DA), Ramón “Pirul” González, junto a los inspectores de Integridad Agrocomercial visitaron varios supermercados en la zona metropolitana con el propósito de fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos del DA aplicables a los productos agrícolas a la venta en los supermercados.

“Nuestra meta es lograr que los supermercados cumplan con los reglamentos del Departamento. Sobre todo, que la rotulación de los productos sea la correcta, que se cumplan los requisitos en la etiqueta y los estándares de calidad, entre otros aspectos en beneficio de los consumidores. Identificamos deficiencias y queremos que se corrijan de inmediato. Estas regulaciones no son nuevas y vamos a hacerlas cumplir. Vamos a continuar visitando los comercios, orientando a nuestra gente y poner a nuestros agricultores en mejor posición para vender sus productos”, expresó el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.

Tras la visita a tres supermercados en San Juan: Econo de Altamira, Plaza Loíza y Walmart de Santurce, se detectaron deficiencias en la rotulación, en la calidad de los productos a la venta y en la forma en que se colocan los productos importados y los cosechados en Puerto Rico. Además, se detectaron incumplimiento en el registro de varios productos y en la etiqueta del empaque.

Según explicó el Secretario, la etiqueta de los productos debe decir claramente la procedencia del alimento. La rotulación debe ser clara y sin abreviaturas. Los productos importados, como por ejemplo, los huevos, deben estar separados de los huevos producidos aquí. Lo mismo ocurre en las carnes de aves. De acuerdo a la regulación del DA, los productos cosechados en la Isla deben estar separados, al menos dos pies de los productos importados.

A pesar de que las inspecciones del DA ocurren frecuentemente, es la primera vez que los inspectores de las tres divisiones de la Secretaría Auxiliar de Integridad Agrocomercial (SAIA); café, mercadeo y agrológico, se unieron para maximizar los esfuerzos del Departamento en beneficio de los agricultores y los consumidores.

Por su parte, los inspectores del Laboratorio Agrológico, encargados de fiscalizar todo lo relacionado a los fertilizantes, plaguicidas y alimentos comerciales, retiraron de las góndolas algunos productos por incumplir el reglamento del DA. Específicamente, varios productos no están registrados ante el Departamento y las etiquetas no cumplen con las disposiciones requeridas. Además, hallaron deficiencia en la organización de la góndola ya que los plaguicidas estaban mezclados entre sí. Por otro lado, inspectores de café retiraron 111 empaques de café por no cumplir con información referente a la procedencia del producto.

El Secretario de Agricultura, ordenó orientar a los comercios y aprovechó el momento para exhortar a las personas, “es importante que los consumidores estén bien alerta a las etiquetas al momento de hacer sus compras. Los productos tienen que indicar la procedencia y la fecha en que se sugiere la compra que puede ser leída: “Use By”. También, y sumamente importante, deben verificar la calidad de los productos que en muchas ocasiones se puede identificar a simple vista”, dijo González Beiró.

El funcionario adelantó que tras las visitas, estarán analizando si los reglamentos necesitan actualizarse y qué se debe mejorar. “A los supermercados no se le impuso multas, no obstante fueron orientados y deberán corregir las deficiencias encontradas de inmediato. Los operativos continuarán llevándose a cabo por todo Puerto Rico. Estaremos vigilando y fiscalizando”, aseguró el Secretario.