Los comerciantes de Bayamón podrán comenzar a exportar a Estados Unidos sus productos hechos en Puerto Rico a través de una alianza entre el municipio y la empresa Brands of Puerto Rico.

Así lo anunciaron hoy el alcalde Ramón Luis Rivera y Alan Taveras, cofundador de Brands of Puerto Rico, en conferencia de prensa. El municipio creó la plataforma digital “Bayamón Exporta” para ayudar a los dueños de pequeñas y medianas empresas (pymes) a que se lancen al mundo digital y vendan sus productos fuera de la isla.

Ya se escogieron los primeros cinco productos que se van a exportar a través de esta iniciativa, a saber: flanes, dulces típicos, artesanías (tallas de santos), café 2150, así como productos aromáticos como velas, jabones y aceites.

“Al utilizar la plataforma de Brands of Puerto Rico, los empresarios ahorran en costos operacionales, en publicidad y empaque. Brands tiene una plataforma que llega a 30,000 clientes diariamente”, sostuvo el alcalde. Su meta es que 100 comercios en Bayamón figuren en el catálogo de “Pueblos Brands of Puerto Rico, aunque prefirió no especificar en cuánto tiempo alcanzarán esa cifra.

El municipio, a través de la plataforma Bayamón Exporta, cuenta con un equipo de profesionales que se encargarán de evaluar las solicitudes de los empresarios, verificar que son comerciantes bonafide del municipio, que están al día con los permisos, y que su producto se puede exportar.

Si pasan la evaluación, lo refieren a Brands of Puerto Rico, para que tomen las fotos del producto y lo añadan a la web. “En una semana o dos, el producto ya estaría arriba en nuestra plataforma”, dijo por su parte, Taveras.

“Para nosotros es un honor poder ser la herramienta que habilita la conexión entre pequeñas empresas de la ciudad de Bayamón y el comercio electrónico. Ha sido un verdadero placer poder colaborar con el equipo de profesionales del municipio en desarrollar y curar una experiencia única y auténtica para que consumidores de todo Estados Unidos pueden apoyar directamente el crecimiento de las marcas de Bayamón”, manifestó Taveras.

El comerciante no tendrá que pagar nada al municipio por participar de esta alianza. Brands of Puerto Rico le cobrará un porcentaje mínimo por el proceso de empacar y enviar la mercancía, una vez se reciba la orden del producto. El comerciante es quien determina el precio de venta, aunque Taveras y su equipo asesorarán a las pymes sobre qué precios tienen sus competidores.

Para cualificar, los pymes deben cumplir con los siguientes requisitos: Los requisitos de elegibilidad para pre-cualificar a los comerciantes son los siguientes: ser un comerciante que ofrece o manufactura un producto en un negocio establecido en Bayamón; contar con el registro de comerciante del Departamento de Hacienda; tener la patente municipal al día; tener el permiso único y el certificado de revendedor.

Los pequeños comerciantes que deseen participar de “Bayamón Exporta” deben acceder a https://www.municipiodebayamon.com/bayamon-exporta/ y de cumplir con los requisitos solicitados, completar el formulario que se encuentra en esa página.