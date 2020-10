Puerto Rico Prosthetics, empresa boricua con más de 25 años de experiencia en la manufactura de órtesis y prótesis de alta tecnología con servicios especializados, anunció la adquisición del primer robot en Puerto Rico para la producción de prótesis al momento.

El paciente podrá salir el mismo día con su prótesis, asistido por el doctor José A. Hernández, propietario de Puerto Rico Prosthetics, como parte de los servicios incluidos en el producto Prosthetics V-7 Life Generation.

El robot VICTOR contiene la tecnología Carve & Cut, que permite producir las piezas de prótesis al momento. Funciona como una impresora tridimensional que imprime las piezas más detalladas de la prótesis en aproximadamente siete minutos. VICTOR hace la pieza sobre un material de poliuretano, creando una escultura bien específica a la medida de cada persona y a la mayor precisión, pues cada persona cuenta con propiedades anatómicas individuales como edad, peso y densidad corporal.

Como parte de los servicios de Puerto Rico Prosthetics, la empresa cuenta con el producto propietario Prosthetics V-7 Life Generation, que se especializa en ayudar a sus pacientes y ofrecer apoyo durante el proceso de manejar la prótesis, permitiendo que puedan coordinar terapias físicas y aprender a usar su prótesis el mismo día. Además, se ofrece la coordinación de transportación y de beneficios para los trámites con su plan médico, buscando las mejores alternativas de costo. El personal especializado acompaña al paciente durante todo el proceso, liderado por Hernández junto a licenciada Melissa Maldonado.

“En Puerto Rico se estima que ocurren 2,500 amputaciones de piernas anualmente. Nuestra responsabilidad y pasión es ofrecerle a nuestros pacientes y personal médico, los productos de prótesis de más alta calidad y tecnología. Durante los pasados 25 años hemos trabajado fuertemente para adquirir nuevas tecnologías para facilitar la vida de pacientes de prótesis y órtesis. Nos place presentar que somos los primeros en la isla con la más reciente adquisición de este dispositivo, en beneficio de nuestros pacientes. Nuestra meta es lograr una mejor calidad de vida para los pacientes”, comentó Hernández, principal oficial ejecutivo de Puerto Rico Prosthetics, mediante comunicado de prensa.

Pioneros en la manufactura de prótesis de alta tecnología con servicios especializados, la empresa cuenta con dos localidades; un laboratorio ubicado en Manatí para la manufactura de dispositivos y un segundo local en San Juan para el servicio al cliente. Su personal está certificado como expertos en prótesis, órtesis y “pedorthics”. Igualmente, cuentan con las certificaciones y acreditaciones otorgadas por el Joint Commission, la Amerian Board for Certification in Orthotics and Prosthetics y por el Board of Certification/Accreditation.

Para más información de Puerto Rico Prosthetics puede acceder a prprosthetics.com.