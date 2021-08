LAJ Investment & Management es la nueva fábrica de postres congelados, elaborados de manera artesanal en Mayagüez, la cual ha lanzado al mercado su primer producto: los Chupalitos, que se consiguen en siete sabores diferentes.

Esta empresa familiar es propiedad de José Julián Méndez Rodríguez, un delineante, quien en el 2019 decidió montar su propio negocio, con una receta original de Lourdes, su progenitora. Contó que hace varios años, en una fiesta familiar, su mamá le dio a probar muestras de este postre congelado y todos quedaron encantados con los sabores y textura.

“De esta forma, mi madre quería convencerme para hacer un negocio de esto. En ese momento, no tomé en consideración el producto porque tenía un buen trabajo y otros planes. Luego de años de haberme graduado de la universidad, reconsideré el producto y le dije a mi madre que de eso que me dio a probar en aquella fiesta familiar se podía hacer un negocio”, recordó el hoy presidente de LAJ, que son las siglas de Lourdes and José.

Los chupalitos es un postre congelado, similar en su forma a los esquimalitos, pero de textura cremosa y elaborados con frutas e ingredientes de primera calidad. Son bajos en calorías, hay veganos, sin lactosa y sin gluten.

“Nuestros productos son preparados con los más altos estándares de calidad en nuestra fábrica ubicada en Mayagüez, con una una receta familiar, adaptada por un ‘millennial’ a las nuevas tendencias para revolucionar la industria de helado”, sostuvo el joven empresario.

Al momento, la fábrica opera en un espacio de 1,000 pies cuadrados, pero debido a la acogida del producto se mudará en los próximos meses a un local más amplio, de 5,600 pies cuadrados, en la zona industrial en el sector Castillo en la Sultana del Oeste.

LAJ emplea a siete personas y cuando comience a operar en el nuevo edificio aumentará la plantilla laboral.

La compañía GMT LLC tiene a su cargo la distribución de los Chupalitos, y la empresa Tres Monjitas le provee la materia prima para la elaboración del producto.

El nuevo postre de LAJ está disponible en siete sabores: fresa, coco, piña colada, mojito de parcha, Nutella, “cookies & cream” y “cheesecake” de fresa. Se consiguen en empaques de seis unidades en las principales cadenas de supermercados a un precio que fluctúa entre $6.39 y $6.59, dependiendo del supermercado.

Hay también un paquete de 20 unidades para venta individual en gasolineras, panaderías y farmacias, con un tamaño más grande de Chupalitos: 12 pulgadas de largo.

En estos momentos, los Chupalitos están en más de 100 establecimientos alrededor de la isla, incluyendo en cadenas de supermercados como Walmart Supercenter, Amigo, Mr. Special, Ralph’s, Plaza Loiza, Napo Vélez, así como en algunos Econo, Selectos y FamCoop, además de en gasolineras, panaderías y farmacias de comunidad.

LAJ Investment & Management está enfocada en ampliar la distribución del producto a más puntos de venta y pueblos de la isla. “A largo plazo queremos convertirnos en una fábrica con distintos productos en la categoría de postres congelados tales como paletas, helados de vaso y Chupalitos”, indicó Méndez. Añadió que planifica comenzar a exportar sus productos el próximo año.