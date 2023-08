Cuando Kimberly Ramos, de 29 años, emprendió desde cero su negocio no sabía qué producto iba a vender.

Ahora, es dueña y fundadora de la línea de jabones y productos ecoamigables Mikokos y cuenta con alrededor de 55,000 seguidores en la plataforma social TikTok.

La plataforma de videos cortos no solo expandió su audiencia, sino que impulsó las ventas de la empresa, según Ramos, de $3,000 a alrededor de $20,000 mensuales. En septiembre de 2023, Mikokos cumplirá tres años en el mercado.

“Nunca fui de utilizar redes sociales, nunca fui de sacarme fotos y subir fotos. Soy bien personal con mi vida. No sabía cómo usar Instagram, imagínate”, expresó Ramos entre risas y añadió que, aunque hace “cositas” como ediciones en su cuenta, su conocimiento es básico.

PUBLICIDAD

El video que lo cambió todo

Sin embargo, en el vídeo que se hizo viral, Ramos simplemente compartía su historia. “Que trabajo en la marquesina de mi casa y por qué hice los champús sólidos para reducir el plástico”, recordó Ramos. “Y eso fue un revolú”.

De acuerdo con Ramos, el video se hizo viral de un día para otro. “El margen de producción que tenía en ese entonces no lo tengo ahora. Mi esposo y yo nos acostábamos súper de madrugada para poder cumplir con todas las órdenes”, expresó Ramos.

Ahora, es a través de TikTok, que la artesana oriunda del oeste ha logrado conectar con clientes dentro y fuera de Puerto Rico.

Ramos se convirtió en creadora de contenido en TikTok en noviembre de 2021.

Su primer video tiene 132 likes, cinco comentarios. Mientras, el video que alcanzó el éxito en la plataforma y que sirvió para conectar su marca con consumidores cuenta actualmente con alrededor de 60,000 likes, 700 comentarios y se ha reproducido casi 600,000 veces.

En menos de un año, Mikokos creció de 60 seguidores en la plataforma a cerca de 55,000 al presente.

De la marquesina a un centro de producción

La demanda ha sido tan grande, que Ramos ha movilizado la manufactura de los productos de Mikokos de la marquesina de su casa a un estudio localizado en el barrio Jagüey en Aguada.

Mikokos es una empresa de e-commerce que vende cosméticos y productos de higiene personal veganos. Con una trayectoria de tres años en el mercado, ofrece una variedad de jabones, champús, acondicionadores, mascarillas faciales, tratamientos anticaspa y lociones que están empacadas de manera ecológica. Fue precisamente el empaque parte de la estrategia de Ramos para hacer que su producto sea más destacado que los demás fabricantes de jabones en la isla.

PUBLICIDAD

Inclusive, su mascarilla facial es única, según Ramos, quien “no ha visto a nadie más que haga mascarilla facial sólida, así como yo la hago”.

Ramos, como muchos trabajadores, dejó su empleo como enfermera durante la pandemia debido a la falta de cuido para su hijo. Fue durante ese tiempo que decidió dar el primer paso para tener su propio negocio.

Su primer paso consistió en comprar un curso en línea con el poco dinero que tenía en su cuenta bancaria, alrededor de $1,000, inversión que recuperó en el primer mes de operaciones.

Ramos aprendió a vender en línea, crear páginas web y hasta mercadeo.

“Mami es la persona más creativa que conozco”, destacó Ramos. “Fue la que me enseñó a hacer jabón”, continuó.

Al presente, la mayoría de los clientes de Mikokos están localizados en Estados Unidos. “Son muchos latinos y me apoyan un montón. Me dejan muchos comentarios.’saludos por aquí bora’. También me escriben estoy en Pensilvania, mucho apoyo, bendiciones”, observó Ramos.

TikTok como herramienta para conectar

“Es importante mirarlo porque ha tenido un crecimiento explosivo”, manifestó Juan A. Arteaga, vicepresidente de Estrategia y Nuevos Negocios de la agencia de publicidad puertorriqueña Arteaga & Arteaga, al referirse a la plataforma y su crecimiento en Puerto Rico.

Arteaga sostuvo que TikTok tiene dos factores importantes. “Más allá de una herramienta de entretenimiento de contenido se está convirtiendo en una gran herramienta de search”, explicó Arteaga.

“Si estoy buscando un restaurante, si estoy buscando un lugar para quedarme, o si estoy buscando una marca, yo estoy haciendo una búsqueda ahí (TikTok) para encontrar contenido afín a mi preferencia, mi misión de vida, etcétera”, explicó el ejecutivo.

PUBLICIDAD

Otro factor es el comportamiento del consumidor con respecto a la importancia del propósito para las marcas. Arteaga explicó que la generación Z y los millennials están haciendo un esfuerzo enfocado en apoyar a marcas que son afines con lo que los grupos crean.

“Sea eco-friendly (o de otro tipo), son personas que están dispuestas a invertir dinero para apoyar ese tipo de producto o servicio por encima de otro”, expuso Arteaga.

Por su parte, Arteaga explicó que el cambio más importante que TikTok está haciendo a la industria de la publicidad es el de la voz de la marca hacia la voz de la gente. “La marca tiene que aprender de hablar diferente”, sostuvo Arteaga.

Según el publicista, la recompensa del consumidor o el usuario de TikTok es el entretenimiento o emociones. Añadió que una marca tiene que entender que el usuario no se conecta a TikTok en busca de un producto, si no a entretenerse, o a ser movido a una acción particular.

“La plataforma para una persona que está empezando de la nada un pequeño negocio te ofrece un montón de herramientas para entender que es lo que la gente (usuarios) está buscando”, manifestó Arteaga. “Eso te da todas las bases para tú pensar cómo es que mi marca va a participar de ese ecosistema de contenido”.

Arteaga afirmó que TikTok ofrece las herramientas necesarias como plataforma para empresas que tienen la idea de un producto de servicio, pero el primer paso, sería experimentar, ya que la plataforma es gratis. “Tienes que aventurarte, sobre todo cuando eres una pequeña empresa, a encontrar cómo conectar”.

PUBLICIDAD

Arteaga sostuvo que aquellos que interesan emprender en la plataforma, deben entender el nicho; encontrar una voz que conecta con los usuarios y la consistencia en la creación de contenido.

Además, el uso correcto de palabras claves y hashtags, y también interactuar con la audiencia también son pasos clave.

TikTok ha establecido herramientas creativas de función para ayudar a las pequeñas y medianas empresas dentro de la plataforma. Desde guías de aprendizaje, videos de capacitación, materiales informativos y educativos de cómo hacer un TikTok y los creadores conozcan e identifiquen a su audiencia con éxito, entre otros. Estos incluyen hashtags relacionados a una categoría en específico, canciones que estén trending dentro de la plataforma, entre otros.

Fruto de Parallel18

Mikokos fue una de 23 empresas graduadas de la quinta edición – celebrada este año – de pre18, el programa preparatorio para empresas del patio y adscrito a la aceleradora internacional Parallel18. “Había solicitado el año pasado y no fui escogida. Esta vez me escogieron y realmente superó mis expectativas”, aseveró Ramos.

“Gracias a TikTok y a ellos mi negocio ha prosperado mucho. También en la parte legal siempre me siguen ayudando. Gracias a ellos (pre18) he tenido muchas agencias que quieren invertir en Mikokos. Aunque ahora mismo, no estoy buscando inversión, pero están ahí”.

Ramos está interesada en que Mikokos sea una compañía certificada con el sello B. Obtener la certificación B-Corp significa que una empresa cumple con requisitos rigurosos de desempeño verificable, responsabilidad y transparencia. Además, tienen como objetivo evaluar sus consecuencias sociales y ambientales.

PUBLICIDAD

“Me encantaría tener mis productos en Amazon para que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda comprar mis productos. Me los están pidiendo mucho de España, México y Ecuador”, indicó Ramos, al agregar que por el momento, no hace envíos a estos países.

“Mi norte es darle esa base a mi hijo a base de que él puede crear algo para poder vivir”, abundó Ramos. “Y puede vivir haciendo un producto en que se puede hacer el bien al mundo, el bien al planeta y generar dinero de eso”.

Ramos anticipó que ahora que tendrá un nuevo local para su producción, se propone compartir con sus seguidores en TikTok, la experiencia de crecer, pues “ellos son parte de todo esto también”.

TikTok y la audiencia boricua

A finales del 2022 A&Answers, parte de Arteaga & Arteaga, publicó un estudio de uso de medios en Puerto Rico. En ese ejercicio, la firma de publicidad comenzó a ver el crecimiento en uso de TikTok entre los grupos de generación Z y millennials.

El estudio se realizó entre agosto y septiembre de 2022, y participaron 798 personas mayores de 18 años. El mismo reflejó que de, un 47% que utiliza TikTok, un 57% son millennials y un 75% son personas de la generación Z.

Según el informe “TikTok Marketing Science EUI SMB Consumer Research 2022″, realizado por InSites Consulting, con una muestra de 600 participantes, un 52 % de los usuarios de TikTok que han visto contenido de una pequeña o mediana empresa (pyme) en TikTok han realizado una compra posteriormente.

También, reportó que un 82% de los usuarios de TikTok afirman que han descubierto una pyme en TikTok antes de haberla visto en otro lugar.