“El 15% de los gimnasios ya cerraron permanentemente y en los próximos 30 a 60 días va a ser peor. Si se extiende más el cierre, más del 50% de los gimnasios en Puerto Rico van a desaparecer”.

Con estas palabras reaccionó Abdiel Lugo, portavoz del grupo Gimnasios Unidos por Puerto Rico, a la nueva orden ejecutiva que extiende hasta el 11 de septiembre el cierre de gimnasios, negocios a los que solo se les permitió operar durante un mes desde el pasado 15 de marzo, cuando comenzaron los cierres decretados por el gobierno para contener la propagación del coronavirus SARS-CoV-2.

La situación, según varios propietarios, es precaria, pues los ingresos desaparecen al tiempo que los costos de agua, luz, alquiler y seguros se acumulan. “Algunos, para evitar la quiebra, venden los equipos para recuperar algo de su capital y entregan el local”, añadió Lugo, quien es dueño de tres Max Fitness.

Lourdes Amorós, vicepresidenta senior de operaciones de HCOA, cadena que opera 14 gimnasios en la isla, calificó de “absurda” la extensión al cierre de estos negocios. “Esto solo demuestra que las decisiones que se están tomando en el gobierno no están informadas”, manifestó. “No hay un solo contagio reportado en un gimnasio en Puerto Rico”.

“La industria del ‘fitness’ ha sido una de las más responsables en tener un protocolo para evitar contagios. A nosotros el Departamento del Trabajo, OSHA (siglas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) y el Departamento de Recreación y Deportes nos visitaron y nos felicitaron por nuestro excelente protocolo”, insistió Amorós. “No entiendo cómo estamos cerrados mientras los centros comerciales, los restaurantes y las iglesias están abiertas y mientras se hacen actividades políticas sin distanciamiento”.

Con ella coincidió Rick Sciacca, principal oficial ejecutivo de Planet Fitness en Puerto Rico, cadena con 12 clubes, quien aseveró que “los gimnasios no son la causa del aumento en los casos de COVID-19”.

Agregó que los gimnasios están abiertos en 48 de los 50 estados de Estados Unidos y citó un estudio de la firma MXMetrics que utilizó datos provistos por 2,873 locales en esa nación y arrojó que de cada 100,000 visitas de miembros, solo 2.3 eran casos positivos de COVID-19 y que ninguno se contagió en el gimnasio.

Recientemente, un tribunal desestimó la demanda de un grupo que buscaba se declarara inconstitucional la orden del gobierno de cerrar los gimnasios. El abogado de los gimnasios, José Hernández Acevedo, anticipó que “estamos evaluando solicitar reconsideración, ir al Apelativo o radicar un nuevo caso”.

Se pierden empleos en bares

Otros negocios que la orden ejecutiva prohíbe abrir son los bares. La medida también prohíbe el expendio de alcohol después de las 7:00 p.m. y los domingos. Esto llevó a que la reconocida barra La Factoría cerrará hasta nuevo aviso a partir de este fin de semana, informó Juan Pablo Rodríguez, codueño de La Factoría, La Cubanita, Don Pablo y el restaurante Santísimo, todos en el Viejo San Juan.

La Factoría y La Cubanita se mantuvieron abriendo de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. y contaban con un menú de alimentos y bebidas para llevar. “Tratamos de mantenerlos abiertos para no dejar a los empleados sin trabajo, pero ya nos está costando demasiado y el dinero no nos da”, expresó Rodríguez. Agregó que Don Pablo y Santísimo continuarán abiertos.

Según Rodríguez, antes de la pandemia tenían 75 empleados entre los cuatro negocios, pero a partir de la semana que viene solo serán unos 10.

Para Shannan’s Pub, en Santurce, la última orden no representó grandes cambios, pues desde el pasado 15 de marzo solo abrieron durante las tres semanas en que se permitió el expendio de alcohol hasta las 10:00 p.m. El local actualmente no recibe público, aunque lleva dos meses ofreciendo el servicio de entregas y “carry-out” de distintas bebidas.

“Estamos cerrados hace tiempo. Lo que nos incómoda es que hay muchos sitios que no están siguiendo la orden y lo no encontramos justo”, sostuvo Kevin Duggan, codueño del negocio. Indicó que hay comercios que abren aunque no están autorizados a hacerlo o que no imponen el distanciamiento debido entre personas para evitar el contagio.