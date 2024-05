En franca recuperación la industria de centros comerciales: estas son sus nuevas propuestas

En términos generales, las ventas incrementaron 5% en comparación con el 2022 en las propiedades de los miembros de la ACCP. El nivel de ocupación ha subido sobre el 90%, en la mayoría de los casos, e incluso en algunos malls, como The Outlets at Montehiedra, Plaza Isabela, Plaza Escorial y Plaza del Sol en Bayamón, está entre 96% y 99%. Y en Shops@Caguas (antes Las Catalinas Mall) están al 100%, excluyendo el espacio de Sears, que no es propiedad del mall y aún continúa vacante.