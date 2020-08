Hace más de tres semanas, los comercios en el municipio de Orocovis se ven obligados a cesar operaciones a las 7:00 p.m. todos los días, debido a una Orden Ejecutiva emitida por el alcalde Jesús Colón Berlingeri, que busca evitar que los contagios de COVID-19 sigan en aumento.

Dominga Morales, fundadora de la cadena de pizzerias Antonino’s, se quejó de tal directriz, ya que, según ella, desde que comenzó la pandemia sus establecimientos no han abierto los salones comedores, sino que ofrecen el servicio de entregas a través de Uber Eats o Dame un bite, o atienden clientes solo para recoger las órdenes del menu.

Por tal razón, no son foco de contagios, sino que operan siguiendo los protocolos para servir a la clientela, manifestó Morales.

Eva Robles, franquiciada de Antonino’s en Orocovis, indicó que lamenta que ni siquiera pueda hacer entregas después de las 7:00 p.m. Explicó que tiene una ventanilla frente al local por donde atiende a los clientes, pero tampoco se le permite mantener operaciones por la ventanilla después de esa hora.

“Somos los únicos que hacemos ‘delivery’ en Orocovis. Después de las 7, como hasta las 9 de la noche, son las horas más fuertes de entrega, sobre todo los fines de semana. Me da pena porque hay mucha gente mayor que nos llama para que le entreguemos a la casa, pero después de las 7:00 p.m. no podemos”, sostuvo Robles.

El resto de los Antonino’s no ha enfrentado esa situación, y se rigen por la Orden Ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez, que expira el próximo sábado para ser sustituida por otro decreto más severo, ahora que el grupo médico así lo ha sugerido. Se espera que la gobernadora anuncie las nuevas restricciones mañana.

Sin embargo, otros municipios en el pasado también han emitido ordenanzas restringiendo las horas de operaciones del comercio, entre ellos Cabo Rojo y Camuy, con el objetivo de controlar la pandemia.

La orden ejecutiva del alcalde Colón Berlingeri aplica a todo comercio, incluyendo supermercados, gasolineras, restaurantes y farmacias.

Mayreg Rodríguez, directora ejecutiva de Selectos, indicó que el alcalde les consultó antes de emitir dicha orden, y la cadena vio con buenos ojos la decisión de cerrar a las 7:00 p.m. para evitar el disparo de contagios. Las ventas en el supermercado han bajado a raíz de ello, pero la reducción no ha sido significativa, aseguró la ejecutiva.

La Orden Ejecutiva de Orocovis es efectiva desde el pasado 25 de julio, pero no conlleva multas a los que la infrinjan. Por eso, se hizo necesario que la legislatura municipal aprobara una ordenanza, pues ese es el único mecanismo que permite imponer sanciones, dijo por su parte el alcalde.

Explicó Colón Berlingeri que la nueva ordenanza entrará en vigor la semana próxima, y los que la incumplan por primera vez o violen el toque de queda -entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m.- podrán ser multados con hasta $200 o cárcel de hasta 30 días, o ambas penas a discreción del Tribunal. La segunda violación conllevaría multa de no más de $500 o cárcel por no más de 90 días, o ambas penas; mientras, si comete una tercera violación, la multa sería de $1,000 y hasta seis meses de reclusión, o ambas si el Tribunal así lo decide.

El alcalde expresó que tomó la decisión de cerrar todos los negocios, sin excepción, a las 7:00 p.m. porque los contagios comenzaron a subir en el mes de julio y en apenas dos semanas tenía 25 casos nuevos.

“Hemos tenido bebés contagiados con COVID-19, gente joven, personas mayores, en fin, de todas las edades”, sostuvo, al tiempo que indicó que, desde que implantó la orden ejecutiva ha logrado controlar la cifra de contagios.

Orocovis es uno de los pocos municipios que realiza un rastreo de las personas contagiadas. Para ello contrató los servicios de una epidemióloga, quien labora con seis enfermeras. Hasta ayer el número de casos activos era 66 y desde que empezó la pandemia han tenido 115 casos, y solo una persona fallecida.

Cuestionado de por qué no permite que los negocios de comida hagan entregas u ofrezcan servicio de recogido, el alcalde respondió, “si hacemos una excepción con uno, la tenemos que hacer con otros”.

Orocovis y el área central es una de las zonas de chichorreo preferidas de los puertorriqueños. Colón Berlingeri agregó que el 99% de la gente y los comercios favorecen su determinación, y añadió que es probable que la gobernadora tome una medida similar en las próximas horas.