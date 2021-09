Este próximo miércoles 29 de septiembre abrirá sus puertas finalmente la primera tienda IKEA de servicio completo en Puerto Rico, tras una inversión que supera los $50 millones y la creación de 550 empleos directos.

Hoy, jueves, ejecutivos de la cadena ofrecieron un recorrido a la prensa por el nuevo establecimiento de dos niveles en el centro comercial Santa Rosa Mall en Bayamón, en el espacio que por muchos años ocupó Sears.

“Hemos construido esta tienda con 7,000 productos funcionales y a precios razonables. Es una propuesta de valor que mezcla el estilo de vida escandinavo, adaptado al puertorriqueño”, expresó Belén Martin, directora de Mercadeo de IKEA.

La tienda tiene tres entradas: por el estacionamiento multipisos, desde el interior del mall y por la entrada principal frente a Walgreens. El horario de operaciones será de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., de lunes a sábados, y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. No obstante, el día de la apertura – el próximo miércoles, 29- la tienda abrirá a las 10:00 a.m.

Esta es la primera fase de una inversión aún mayor, en la que IKEA construirá un centro de distribución en Bayamón, para poder suplir la demanda que generará la nueva tienda. Dicho centro quedará a pasos del establecimiento, pero aún no se ha determinado cuándo comienza la construcción, indicó Martin en un aparte con El Nuevo Día.

No obstante, la nueva IKEA contará con 24,000 pies cuadrados de almacén.

Debido a la pandemia se requerirá que todo cliente tenga mascarilla y no se la remueva, aunque no pedirán prueba de vacunación.

La tienda cuenta con un área de restaurante, con capacidad para sentar a 380 personas. Sin embargo, aún la gerencia no ha decidido si bajarán el aforo a 50% para no tener que pedir la evidencia de la vacuna; o si operarán al 100% de capacidad y los comensales deberán llevar la prueba de vacunación. La decisión final la tomarán antes del día de la apertura, indicó Martin.

En el segundo nivel, al cual se puede accede por escaleras eléctricas, ascensores o escaleras regulares, encontrarán 42,000 pies cuadrados con propuestas de mobiliario para todo el hogar.

Los productos son de diseño escandinavo, hechos con materiales que no dañan el medio ambiente, la mayoría son reusables y con muúltiples funciones. Y hay propuestas para todos los bolsillos. “El puertorriqueño siempre está buscando el ahorro, eso es importante. Y la idea de IKEA es mejorar la vida diaria del consumidor”, dijo por su parte, Mayra Díaz, gerente de Mercadeo para IKEA Caribe.

En el segundo nivel los muebles están conformados, de tal forma que representan escenas de la vida real, señaló Díaz, al indicar que hay espacios que muy bien se adaptan al apartamento de un soltero que recién dejó de vivir con sus padres; familias con niños; y padres que se quedan solos porque ya criaron sus hijos.

Durante el recorrido, los clientes podrán apreciar áreas de dormitorios, sala, comedor, libreros, lavanderías, cocinas, espacios de oficina, entre otras. Tienen a la venta también los electrodomésticos.

Hay especialistas en diseño de cocinas, que asesorarán a los clientes en cuanto al espacio, los colores, estilos y tamaños de los enseres, de acuerdo al presupuesto.

Igual ocurre con la sección de closets, que cuenta con un especialista que ayudará al consumidor a diseñar ese espacio, y habilitarlo, según su necesidad. En la sección de juegos de cuartos para niños, hay variedad de sábanas, accesorios y hasta juguetes y juegos educativos.

Un dato importante es que en esta nueva tienda, por tratarse de una IKEA de servicio completo, el cliente podrá escoger los muebles y artículos que necesite, pagar y llevárselos en el momento.

La cadena cuenta también con el IKEA Family, un club para los fanáticos de la marca sueca. “Es un club de fidelidad en la tienda, donde el cliente puede registrarse en la tienda o a través de la página web”, dijo Martin.

Los consumidores que se unan al club reciben ofertas, se enteran primero que nadie de los nuevos productos que llegan a la tienda, ofrecen talleres, eventos gratuitos y tiene derecho a una bebida caliente gratis cada vez que visite la tienda, entre otros atractivos.

En Puerto Rico IKEA tenía tres puntos de venta: Bayamón (en Hato Tejas), Carolina y Ponce. Pero, con la llegada de la tienda de Santa Rosa Mall, la cadena cerró el punto de venta en Bayamón, y el espacio lo convirtió en almacén y recogido de mercancía. Los otros dos puntos de venta permanecerán abiertos.