Justo en medio de los cuestionamientos por presuntamente regalar un vehículo de lujo al exjuez Jorge Díaz Reverón, el esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, y de ser señalado como el Individuo C en el caso federal contra la ex primera ejecutiva, el inversionista Fahad Ghaffar donó sobre $7.5 millones a través de su fundación F&G Family Foundation Inc. a organizaciones benéficas en y fuera de Puerto Rico, pero también a familiares y empleados de las empresas de su exsocio, John Paulson.