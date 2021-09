Farmacias Caridad abrirá mañana viernes, 10 de septiembre su tienda número 14 en el centro comercial Plaza Escorial en Carolina, la cuarta que abre en ese municipio y la más grande de la cadena hasta el momento.

El nuevo establecimiento generará poco más de 45 empleos directos y tendrá 14,500 pies cuadrados. La inversión supera los $1.2 millones y el horario de operaciones será de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., los sábados de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., y los domingos de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

La cadena celebra este año su aniversario número 40; se fundó en 1981 con la misión de satisfacer y cumplir con las necesidades esenciales de la familia puertorriqueña. Al presente, emplea a más de 450 personas.

“Estos 40 años son motivo de celebración y reconfirman el compromiso que tenemos con nuestras comunidades de seguir ofreciendo el servicio de excelencia que nos distingue, ya sea en estos tiempos difíciles o en tiempos de celebración y prosperidad”, expresó William Huertas, gerente general.

El ejecutivo subrayó además que “estamos comprometidos en seguir innovando como parte de nuestro desarrollo. Tenemos la intención de poder ofrecerle a nuestros clientes todos sus medicamentos y productos esenciales en un solo lugar, de manera conveniente, y a precios accesibles; ya sea por medio digital o al visitar nuestras tiendas físicamente. Nuestro compromiso es seguir buscando herramientas que continúen posicionándonos como uno de los comercios más completos y competitivos en la industria farmacéutica”.

Por su parte, Manna Yassin, co-propietario y vicepresidente de Farmacia Caridad, resaltó que en medio de la celebración de este 40 aniversario, “la empresa ha fortalecido su convicción de proveer un sentido de conveniencia a las familias puertorriqueñas, por lo que siempre trabajan para ofrecer un servicio de excelencia, precios accesibles, y un amplio inventario estratégicamente surtido para satisfacer todas las necesidades de los consumidores en una sola parada. Como es de conocimiento público, Farmacia Caridad se distingue por ofrecer una gran cantidad de artículos que no se encuentran en farmacias convencionales”.

Las farmacias Caridad cuentan con servicio de entrega para medicamentos recetados por medio de un centro de llamadas; servicio de entrega de medicamentos sin receta y otros artículos de piso a través del App UberEats; una página web con información general de la empresa, localidades de las tiendas y shoppers bisemanales; así como redes sociales que —además de proveer información adicional de todos los servicios que ofrecen— también fungen como un medio alternativo de servicio al cliente con iniciativas innovadoras, explicaron los ejecutivos.

“La Tierra de Gigantes sigue siendo terreno fértil para el desarrollo económico abriendo camino para que nuestros ciudadanos puedan tener mayores oportunidades, entre ellas, más alternativas de empleo. La empresa de Farmacias Caridad ha crecido como negocio en Carolina, ahora con la apertura de su cuarta tienda en este municipio, demostrando que invertir en Carolina es entrar en un mercado de éxito. Mis mejores deseos para el equipo de trabajo y agradecido del trato y el servicio de excelencia que siempre Caridad le ha brindado a nuestros ciudadanos. Les deseo un éxito gigante”, expresó José Aponte, alcalde de Carolina.

“Con la apertura de esta nueva localidad, crecemos como negocio, a la vez que se abren nuevas oportunidades de trabajo y consolidamos nuestro compromiso de servir a la comunidad. Tanto el consumidor como nuestros empleados son parte del éxito de estos 40 años y por eso estamos sumamente agradecidos. En la marcha se impulsarán muchos otros esfuerzos para continuar proveyendo la conveniencia y el servicio de excelencia que nos distinguen”, manifestó Yassin.