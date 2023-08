La cadena de farmacias de comunidad puertorriqueña, Farmacias Plaza, continúa su expansión en el área metropolitana con la apertura de una nueva tienda en el sector Punta Las Marías en Isla Verde.

En el local, que constituye el número 12 de la cadena de farmacias bajo la red Alivia Health, se realizó una inversión de $1.2 millones y cuenta con aproximadamente 2,750 pies cuadrados de espacio. Además, la empresa reclutó a los 14 empleados de la Farmacia Laurel, empresa que ocupaba el espacio previamente.

La nueva Farmacias Plaza es la primera de la cadena en ofrecer equipo médico, un programa que incluye productos como pañales, gasas bariátricas, camas de posiciones, andadores, sillas de rueda, muletas y máquinas de apnea de sueño, entre otras. Entre los nuevos activos, cuenta también con El Colmadito de Plaza, que ofrece una variedad de productos de primera necesidad, un amplio departamento de licores, así como perfumería, áreas de cuidado de la piel y cuidado femenino y artículos de temporada.

“Por los pasados 60 años Farmacias Plaza ha estado presente, sirviendo a la comunidad y presentando innovaciones para el beneficio de nuestros clientes. La apertura de esta nueva farmacia es una muestra más de nuestro plan de expansión y el compromiso que tenemos con los consumidores a quienes continuaremos ofreciendo el servicio de calidad que nos ha distinguido desde nuestra fundación”, dijo Hari Sabnani, presidente y CEO de Alivia Health.

Al igual que el resto de la cadena, los consumidores contarán también con la variedad de programas de bienestar de Farmacias Plaza, tales como Salud Primero, que ofrece recomendaciones de salud de parte del equipo de farmacia; Siempre Bella, que ofrece descuentos en cosméticos y apoyo de las educadoras; Bienvivido, con descuentos y orientación para los adultos mayores y Plaza Delivery, con entrega de medicamentos y compra al hogar u oficina.

La farmacia opera en un horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. El recetario está abierto de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Los domingos permanecerá cerrada.