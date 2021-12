La compañía de transporte FedEx espera un 10% de incremento esta Navidad en el volumen de envíos desde y hacia Puerto Rico, pese a que esta vez los puertorriqueños no han podido enviar los tradicionales pasteles, morcillas y pernil, que son los artículos más enviados a la diáspora para celebrar las fiestas navideñas.

Hace apenas unos días fue que el Departamento de Agricultura Federal (USDA por sus siglas en inglés) levantó la prohibición de exportación para algunos productos porcinos y sus derivados, según un escueto comunicado que envió la agencia. En la comunicación, con fecha del 2 de diciembre, se indicaba que como parte de las medidas de mitigación para evitar que la fiebre porcina africana llegara a Estados Unidos, no se había detectado que el virus estuviese en Puerto Rico o Islas Vírgenes estadounidenses.

Por tanto, se enmendaba la prohibición para permitir el envío a Estados Unidos de productos con carne de cerdo o subproductos (“by-products”), desde Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses, siempre y cuando estén comercialmente cocidos, herméticamente cerrados y se mantengan sin refrigeración.

Rolando Medina, director de Operaciones de FedEx para Puerto Rico y el Caribe, expresó que el aumento en la demanda por servicios de entrega en la isla es similar al crecimiento que ha experimentado la compañía a nivel global en los pasados años. El alza de 10% es en comparación a los envíos de 2020, pero, según el ejecutivo, FedEx registró también un aumento de 100 millones de paquetes entre 2019 y 2021 en todo el mundo.

“Hay muchos paquetes para Puerto Rico en esta temporada navideña. El volumen ha estado creciendo desde la pandemia. La gente se acostumbró a comprar en línea y hay pequeños negocios que se han reinventado, que han montado sus pequeñas empresas vendiendo por internet”, expresó Medina, quien citó los resultados de la edición de 2021 del estudio Tendencias digitales de la Asociación de Ventas y Mercadeo, que arrojó que casi 1.4 millones de consumidores en Puerto Rico están comprando en línea.

A la pregunta de si cree que los atrasos en la entrega de cartas y paquetes por parte del Servicio Postal de Estados Unidos pudiera haber provocado también el alza en demanda de FedEx, Medina dijo que no podría atribuírselo a eso, sino más bien al incremento en las compras por internet. “A nosotros el COVID-19 nos ha impactado la mano de obra y toda la cadena de suministros. No puedo decir que es porque el correo no ha hecho su trabajo. Ha sido un año difícil para todos”.

De otro lado, para satisfacer el aumento en demanda y que los paquetes lleguen a tiempo a su destino, FedEx contrató personal adicional en la isla. No obstante, contrario a la tradición de años anteriores, en la que contrataba trabajadores de manera temporera para la época navideña, esta vez los reclutó permanentemente.

Aunque no especificó a cuántos empleados adicionales contrató, señaló que no hubo problemas de reclutamiento, pues FedEx paga buen salario y beneficios, de acuerdo al mercado y a la experiencia de los candidatos.

En total, la plantilla suma unos 500 trabajadores aproximadamente, cifra similar a la que tenía en 2020. La compañía cuenta además con 240 vehículos y cuatro vuelos diarios, dos en el aeropuerto de Aguadilla Rafael Hernández, y dos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Y si hicieran falta vuelos adicionales en Navidad, hay disponible un vuelo diario de Miami a Panamá, que podría hacer escala en la isla. La empresa tiene decenas de centros de envío en la isla, incluyendo las 109 farmacias Walgreens, en las que se puede entregar y recoger paquetes.

Pese a que la compañía había anunciado que abriría en 2021 centros de envío en Caguas y Bayamón, los mismos se establecerán en febrero de 2022.

Asimismo, Medina indicó que FedEx ofrece servicio de entrega intraisla, cubriendo todos los códigos postales. “Los podemos recoger en la casa o negocio y se entregan en uno o dos días”.

Los centros de servicio de FedEx operan de lunes a sábado, mientras la entrega de paquetes se hace de lunes a viernes. “Nos estamos asegurando que el 24 de diciembre, Día de Nochebuena, entreguemos los paquetes a tiempo. Para eso, tendrían que enviarlos el 21, como último día”, aconsejó a sus clientes Medina.