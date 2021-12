El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) y el Servicio de Inspección de Plantas (APHIS, en inglés) revisó en la tarde de hoy, viernes, la orden emitida el 16 de septiembre de 2017 para permitir, nuevamente, el envío de productos basados en la carne de cerdo desde las Islas Vírgenes estadounidenses y Puerto Rico a los Estados Unidos mediante el Servicio Postal federal y otras empresas de logística.

No obstante, la orden revisada resalta que solo se permitirá el envío de estos productos si cumplen con ciertos requisitos. La prohibición del envío de cerdos vivos o de germoplasma porcino se mantiene en efecto.

La orden original prohibió el envío de cerdos vivos, germoplasma porcino y productos de carne porcina desde las Islas Vírgenes y Puerto Rico hacia los Estados Unidos hasta que se implementaran mecanismos de mitigación y detección de cerdos contagiados con la fiebre porcina africana.

Pese a que la enfermedad no ha sido detectada en Puerto Rico o las Islas Vírgenes, APHIS tomó la decisión, en ese momento, como una medida de precaución para salvaguardar la salud de los cerdos en Estados Unidos y proteger los intereses de los productores de carne y productos de cerdo, explicó la USDA mediante comunicado.

La orden revisada, que entrará en vigor inmediatamente, permite el envío de productos de cerdo procesados solo si ya están cocinados, sellado herméticamente y pueden permanecer viables sin refrigeración alguna. Estos envíos deben ser complementados con copia de un permiso o documentación de apoyo que confirmen y validen que los productos cumplen con las estipulaciones de APHIS.

Además, la orden revisada permite que viajeros entren a los Estados Unidos con productos procesador de carne porcina que transportan en su equipaje. No obstante, deben cumplir con los requisitos antes mencionados. No se permitirá la entrada de productos no procesados o no cocinados en los equipajes de pasajeros, advirtió USDA en su escrito.

Del mismo modo, ahora se permitirá, nuevamente, la entrada de trofeos de cacería que involucran cerdos u animales de la misma familia animal si están debidamente preservados.

La USDA añadió que las modificaciones a la orden original se aprobaron como parte de la respuesta de APHIS a la detección de cerdos contagiados con fiebre porcina africana. La agencia ha detectado casos en la República Dominicana y Haití, por lo que busca prevenir que animales infectados lleguen a Puerto Rico e Islas Vírgenes.