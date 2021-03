Desde el pasado año, la vacunación para prevenir el COVID-19 y otras enfermedades ha supuesto un esfuerzo y logística titánico a nivel isla. Este esfuerzo no le es ajeno a la organización VOCES, que por 10 años ha llevado a cabo esfuerzos y maratones de vacunación para proteger a los puertorriqueños de distintos padecimientos. Desde octubre de 2020, a las vacunaciones masivas se unieron más de 100 estudiantes de enfermería de NUC University, quienes han participado de manera voluntaria en el proceso de inoculación de miles de puertorriqueños.

“En octubre de 2020 estudiantes de nuestra Escuela de Enfermería debidamente capacitados se unieron a VOCES para vacunar a personas contra la influenza y el virus de COVID-19. NUC University provee a los estudiantes no sólo las herramientas teóricas requeridas sino también la práctica necesaria para ingresar al campo laboral una vez graduados de la Universidad. Esfuerzos como este suman a dichas experiencias que aportan a su desarrollo como profesionales y a su compromiso con la comunidad, por ello, agradecemos a VOCES y su extraordinaria coordinación para que este esfuerzo sea realidad”, expresó Michael W. Bannett, presidente de NUC University.

La integración práctica y el voluntariado son críticos para cultivar la vocación de todo profesional que desee dedicarse al cuidado de la salud. En el marco de la pandemia, donde se han limitado las oportunidades presenciales de desarrollo para estudiantes, la experiencia a través de VOCES ha servido como una oportunidad única de aprendizaje para los futuros profesionales de la salud y de servicio para la comunidad.

PUBLICIDAD

Los estudiantes de enfermería de NUC University colaboran de forma voluntaria junto a la organización VOCES en los maratones de vacunación contra el COVID-19.

Como resultado de esta iniciativa, más de 100 aspirantes a enfermeros y enfermeras han participado de 25 eventos, donde se vacunaron a más de 15,000 personas alrededor de Puerto Rico. Para poder participar de los eventos, los y las estudiantes recibieron una capacitación especializada por parte del equipo de VOCES requerida no sólo para la vacunación sino también para cumplir con los protocolos de salud y seguridad debido al COVID-19. Los organizadores como los estudiantes coinciden que este trabajo aporta al crecimiento como profesionales y como personas, al tiempo que recalcan la importancia de vacunarse no solo contra el COVID-19 sino también para prevenir otras enfermedades.

“Definitivamente el voluntariado en este momento histórico es sumamente relevante y gratificante para los que reciben su vacuna, como para el equipo de profesionales que está trabajando y con su ayuda se agiliza la atención a cada adulto mayor que se atiende. Agradecemos a todos estos profesionales de la salud en formación de NUC University, que junto a sus profesores han logrado hacerlo con la sensibilidad y seriedad. Es una experiencia ideal para los estudiantes que quieran adquirir experiencia en el campo de la salud. Los mejores resultados se obtienen mediante el aprendizaje en servicio y hemos sido testigos de valores como la solidaridad y la tolerancia, que se destacan en estos futuros profesionales”, sostuvo por su parte, Liliam Rodríguez, principal oficial y fundadora de VOCES.

Además de la organización por parte de VOCES, los estudiantes participaron bajo la coordinación del Departamento de Salud de Puerto Rico y de la Guardia Nacional. Los maratones de inoculación se celebraron desde el mes de octubre de 2020 y hasta el presente en los municipios de Arecibo, Mayagüez, Aguadilla, Bayamón, Ponce, Caguas, Fajardo, Humacao y San Juan. Los estudiantes que voluntariamente continúan participando de estos eventos, forman parte de las seis Regiones de NUC University, donde se imparten los grados asociados, bachilleratos y maestría en ciencias de enfermería.

PUBLICIDAD

Adicional a las actividades que ya se han celebrado, los estudiantes continuarán participando de las próximas vacunaciones programadas por VOCES durante los siguientes meses.

En plena pandemia, la labor voluntaria con VOCES, así como con el Departamento de Salud, les ha dado a los estudiantes la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos adquiridos en NUC.

Finalmente, como parte de este esfuerzo y del compromiso de la institución con la salud, NUC University donó a VOCES 15 neveras especializadas y necesarias para mantener la cadena de frío de las vacunas.

NUC University y su división técnica está acreditada por la Middle States Commission on Higher Education. Los programas asociados y de bachillerato de enfermería de NUC University están acreditados por la Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN). La institución educativa cuenta con 28 recintos en Puerto Rico y Estados Unidos, 6 Recintos y 13 Centros de la División Técnica IBC en PR, y 9 Recintos en el estado de la Florida. Además, cuentan con sus divisiones de Educación en línea y Educación Continua. Su oferta va desde diplomas, grados asociados, bachilleratos hasta maestrías en modalidad presencial, híbrida y online.