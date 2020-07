Como parte de Next OnAir, la versión digital del evento de Google sobre computación de nube, Google Cloud anunció un espacio de trabajo integrado que reúne de manera inteligente herramientas de colaboración básicas como video, chat, correo electrónico, archivos y tareas, para ayudar a los usuarios a aprovechar al máximo su tiempo en el trabajo. Además de una integración más estrecha, la empresa informó que permitirá que Gmail, Google Chat y Google Meet operen de manera integrada a través funciones de colaboración mejoradas, navegación fluida y búsqueda.

“Este es un paso importante en una visión a más largo plazo para integrar nuestros productos de manera más completa y fluida”, dijo el puertorriqueño Javier Soltero, vicepresidente y gerente general de G Suite. “Estamos presentando el nuevo espacio de trabajo integrado de G Suite en un momento en que la fuerza laboral global busca soluciones tecnológicas seguras, flexibles y útiles para los socios tecnológicos”.

El nuevo espacio de trabajo incluye:

● Mejor integración y búsqueda: Esta nueva experiencia de usuario conecta Gmail, Google Chat y Google Meet de una manera que facilita administrar el flujo de trabajo sin tener que cambiar entre herramientas. Los usuarios pueden unirse a una videollamada desde Google Chat, reenviar un mensaje de chat a su bandeja de entrada y más. Por otra parte, Chat estará integrado en Gmail desde las apps de Android y iOS. En Gmail ahora se podrán localizar mensajes de Google Chat, gracias al poder de búsqueda de Google.

● Colaboración mejorada en el chat: Para que las Salas sean aún más útiles, les hemos añadido la capacidad de colaboración en tiempo real con la opción de abrir y editar un documento sin salir de Gmail. A través de las Salas en Google Chat se podrán compartir archivos y tareas, lo que posibilitará que esta solución sea aún más útil para administrar proyectos. Además, los usuarios pueden abrir y editar documentos compartidos directamente desde las Salas, lo que permite la colaboración en el contexto en que se intercambian ideas. Google Chat posibilitará generar Salas que incluyan personas ajenas a la empresa del usuario, como contratistas o consultores, para que la colaboración no solo sea con otras áreas dentro de la misma organización, sino también multiorganizacional.

● Nuevas formas de priorizar: El espacio de trabajo integrado presentará varias herramientas nuevas para ayudar a los usuarios a priorizar y mantenerse enfocados, incluida la capacidad de fijar Salas importantes para que sean más fáciles de encontrar. También se introduce la posibilidad de establecer la disponibilidad del usuario con la pestaña de "No molestar" y proteger mejor el tiempo con avisos de estado como "Fuera de la oficina".

● Integraciones de terceros: Los usuarios podrán acceder a aplicaciones de terceros, como Salesforce y Trello, a través de Gmail, Chat y de las Salas. Esto permite a los usuarios obtener actualizaciones y tomar acción en cualquier tipo de conversación.

Primacía a la privacidad y la seguridad

Ya sea que un médico comparta información confidencial de salud con un paciente, un asesor financiero organice una reunión de clientes o los equipos envíen información confidencial por correo electrónico, para que los modelos de trabajo flexible tengan éxito, las organizaciones deben continuar manteniendo la seguridad de sus usuarios y datos.

Hoy, más de 6 millones de empresas confían en G Suite para proteger su información. Además de la nueva experiencia de usuario, hoy G Suite también anunció nuevas características de seguridad para Gmail, Meet y Chat:

● Nuevos controles de seguridad para Meet: estos controles estarán disponibles primero para las cuentas de consumidor y G Suite Enterprise for Education y luego para todos los usuarios:

● Control de entrada: si un invitado no es aceptado para entrar en la reunión, no podrá hacer otra tentativa de entrar a no ser que el anfitrión lo vuelva a invitar.

● Candado de seguridad: el anfitrión puede decidir cuáles participantes pueden presentar o participar del chat de la reunión.

● Protecciones contra phishing para Chat y Gmail: G Suite está llevando las fuertes protecciones contra phishing incorporadas en Gmail a Google Chat. Ahora si se envía un enlace de phishing a través de esta herramienta, será marcado como tal en tiempo real. Estas protecciones también se están extendiendo a las Salas, lo que permite a los usuarios informar y bloquear salas si se sospecha de actividad maliciosa.